他17歲拿10元離家！爆留「百億遺產」　賣肉乾成為中部商界聞人

圖文／鏡週刊

中部商界聞人楊得根一手打造德昌、裕國集團，事業版圖陸續跨足物流、食品、營建等領域，他一步一腳印，為楊家事業奠定良好基礎。

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裕國董事長楊連發上週四接受本刊專訪，除了說明近期發生的爭議，他也介紹家族歷史。

「我們家是彰化溪湖人，父親17歲帶著10元離鄉背景到台中，創立德昌食品賣肉乾、豆干。」楊連發說，父親楊得根打拚1年買了第一棟房子，因為對房地產有興趣，成立德昌建設，1999年入主裕國，之後陸續跨足物流、食品銷售與加工製造等領域。

楊得根熱愛經商，為事業拚搏一生，他過去常說：「人生因匱乏而努力，做牛不怕沒田犁，雖然人生艱困、阻礙無所不在有如牆壁，仍須秉持著『無牆壁精神』。」因此他常常告訴後代，做人要有腳踏實地、追根究底的精神，一旦下了決心就會有方向，只要一直往前走，總會有出路！

楊連發透露：「爸爸事業心重，畢業後跟在他身邊快40年，印象中都是在談事業，隨著工作經驗多，我也越來越有主見，每次我們意見不合，他就要我到外面自己闖。不過現在回想起來，很感謝爸爸的訓練。」

楊得根一輩子努力打拚，旗下事業包含德昌、裕國2大集團，加計各公司營收、名下土地資產等，外界估計其身價達百億元，但楊得根2018年2月驟逝，因為走的突然沒有留下遺囑，目前後代為了遺產爭吵不休，公司也爆發經營權爭奪戰。



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