黃之鋒表態挺黑人：做為「人權活動者」　反對警察的野蠻行為

▲黃之鋒近期經常被人問起，是否支持美國警察執法的問題。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國黑人「佛洛伊德之死」引發全美的示威與暴動潮，事發之後有許多人將美國的暴動潮與香港的民運潮相提並論，比較美警與港警誰的執法比較剽悍。對此香港知名社運領導者黃之鋒在推特上表態，力挺#BlackLivesMatter，反對警察的野蠻行為。

黃之鋒（Joshua Wong ）在推特上以英文發文指出，很多人問他，對於美國正在進行的抗議活動，他站在哪一邊，「做為一個人權活動者，我堅定站在#BlackLivesMatter這一邊，反對警察的野蠻行為，無論在哪裡都一樣」。

▲黃之鋒表態挺黑人，反對美國警察的野蠻行為。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒 Joshua Wong）



網友在黃之鋒的推特上留言表示，「謝謝約書亞！我們必須反對世界上所有系統性的壓迫和警察的殘暴行為，而不僅是關注當地警察的行為」、「謝謝你，我們需要堅定站在這一邊，反對警察的殘暴行徑」、「我們所有人都遭受過警察的殘暴對待，不僅限於香港，而且全世界都希望能夠糾正所有這些錯誤」

「謝謝約書亞，顯然爭取民權的一方到處都受到威脅，作為對這種待遇身受其害的人之一，我們必須爭取每個人站在正義的這一邊」、「謝謝約書亞！我完全同意你！我們堅持正義，反對警察的暴行！！支持#BlackLivesMatter」。

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