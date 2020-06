黃之鋒表態挺黑人：做為「人權活動者」　反對警察的野蠻行為

▲黃之鋒近期經常被人問起,是否支持美國警察執法的問題。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

美國黑人「佛洛伊德之死」引發全美的示威與暴動潮,事發之後有許多人將美國的暴動潮與香港的民運潮相提並論,比較美警與港警誰的執法比較剽悍。對此香港知名社運領導者黃之鋒在推特上表態,力挺#BlackLivesMatter,反對警察的野蠻行為。

黃之鋒(Joshua Wong )在推特上以英文發文指出,很多人問他,對於美國正在進行的抗議活動,他站在哪一邊,「做為一個人權活動者,我堅定站在#BlackLivesMatter這一邊,反對警察的野蠻行為,無論在哪裡都一樣」。

▲黃之鋒表態挺黑人,反對美國警察的野蠻行為。(圖/翻攝自Facebook/黃之鋒 Joshua Wong)



網友在黃之鋒的推特上留言表示,「謝謝約書亞!我們必須反對世界上所有系統性的壓迫和警察的殘暴行為,而不僅是關注當地警察的行為」、「謝謝你,我們需要堅定站在這一邊,反對警察的殘暴行徑」、「我們所有人都遭受過警察的殘暴對待,不僅限於香港,而且全世界都希望能夠糾正所有這些錯誤」

「謝謝約書亞,顯然爭取民權的一方到處都受到威脅,作為對這種待遇身受其害的人之一,我們必須爭取每個人站在正義的這一邊」、「謝謝約書亞!我完全同意你!我們堅持正義,反對警察的暴行!!支持#BlackLivesMatter」。

Many of you have asked me about the ongoing U.S. protests. As a human-rights activist, I stand firmly on the side of the #BlackLivesMatter movement and oppose police brutality, wherever it may be. My Washington-based friend @jeffreychngo elaborates on our views in this thread. https://t.co/p9WnSK8bqs