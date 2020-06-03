實體振興三倍券將上路　台銀任清算行　誓讓店家「好換、易換」

▲台銀擔任實體振興三倍券清算行。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

行政院宣布，將推出可以1000元換3000元的「振興三倍券」，預計在7月15日正式上路，並且7月1日開始預購，而台銀擔任實體券的清算行，今（3）日邀集36家金融機構、郵局以及信合社等舉行說明會，協助店家「好兌換、易兌換」。

實體振興三倍券在市場上流通是如何？台銀、金融機構又扮演什麼樣的角色？以「振興券的一生」來說明，實體的振興三倍券從中央印製廠印出後，發送給民眾、消費者，然後消費者在店家消費，店家收了振興券後，就由金融機構（金融兌付點）收兌、解繳，金融機構再轉由清算行也就是台銀複點、清算、保管等，再交由經濟部銷毀，振興三倍券就壽終正寢了。

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所以金融機構、台銀對店家金流的兌付、清算，扮演重要的角色，所以今日才邀各金融機構說明兌付的重點，誓讓店家「好換、易換」。

據銀行業者透露，店家拿到三倍券、振興券之後，到銀行兌付，銀行是不會給店家「現金」，而是將振興券的金額匯入店家的「帳戶」之中，所以店家要兌付振興券不要隨便就找一家金融機構就兌付，而是要找「有往來的」、「近的」金融機構兌付。

銀行業者也說，實體振興三倍券是「類鈔券」的印製等級，有很強的防偽功能，所以民眾、店家也不需太擔心會拿到假鈔券。這次的會議除了銀行代表之外，財政部長蘇建榮、金管會副主委許永欽、中小企業處處長何晉滄都出席參加。

▼金融機構希望可以讓店家收的振興三倍券「好換、易換」。（圖／記者周宸亘攝）