波特蘭警方跪地畫面感動示威者　下秒丟催淚瓦斯鎮壓...網怒：雙面人

記者楊庭蒝／綜合報導

佛洛伊德之死引發全美各地舉行示威遊行，衝突越演越烈。在遊行中曾有不少員警向民眾單膝下跪，試圖平復雙邊激動的情緒，得到熱烈的迴響，不過從1日開始，推特上就開始瘋傳，位於俄勒岡州的波特蘭市（Portland）員警在向示威者下跪並拍完照片後，隨即以暴力行動壓制，表裡不一的行為相當令人氣憤。

綜合外媒報導，波特蘭警察局的員警站在示威者面前，以單膝下跪的方式減緩衝突，隨後就有示威者上前與警方握手。波特蘭警察局副局長曾表示，「我們看到了最糟的處境，警方以這種方式減少對立面，是社區團結的表現。」

▲美國華盛頓特區示威群眾。（圖／達志影像／美聯社）



示威行動至今邁入第8天，雖然警方不再以強硬的態度鎮壓示威者，得到不少稱讚，不過有許多網友爆料，這些警察在下跪並拍完這些感人的照片後，隨即又以武力、催淚瓦斯強勢鎮壓這些示威者。

波特蘭市市長泰德·威利爾（Edward Tevis Wheeler）在2日表示，人們正以前所未有的方式支持黑人社區，「我們目睹的是歷史上一個相當重要的時刻」，並宣布不會再延長宵禁，要以和平的方式結束示威行動，不過波特蘭市仍傳出有警方對民眾施以暴力的情形出現，甚至是無辜的小孩也無法倖免。

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