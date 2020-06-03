旺宏砸4.2億元興建「成大旺宏館」！創設敏求智慧運算學院　開啟高教AI跨域

▲教育部長潘文忠（左六）、旺宏電子董事長吳敏求（右四）及成功大學校長蘇慧貞（左五）共同宣布敏求智慧運算學院成立。（圖／旺宏電子提供）

財經中心／台南報導

旺宏電子董事長吳敏求2019年8月捐贈成功大學創校以來，單次捐贈最大金額4.2億元興建「成功創新中心——旺宏館」，3日舉行動土典禮，吳敏求以貴賓身分出席，見證欣喜時刻。成大校長蘇慧貞宣布以「旺宏館」為基地，創設「敏求智慧運算學院」，該院將以「跨領域整合」的全新運作機制，開啟人工智慧創新應用及跨域人才培育的全新篇章。

吳敏求再次打破捐贈紀錄，旺宏電子將另捐贈成大10億元，以每年1億、連續10年的方式，支持敏求智慧運算學院積極延攬國際傑出人才及學院運作，以發揮全球影響力。教育部長潘文忠、台南市副市長許育典等貴賓特地出席動土典禮和運算學院成立記者會，為這場盛典再添光彩。

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吳敏求致詞時指出，旺宏電子2日召開董事會，通過每年將捐贈1億元、連續10年予成大，讓智慧運算學院可以有充分經費積極招聘國際傑出人才到成大任教，激勵教研成果，帶動台灣科技產業發展，智慧運算學院的成立，也希望能打破學術界的門戶之見，讓成大9大學院都能因而受惠回饋到不同的應用領域，這不僅是對成大，對未來科技產業創新發展意義重大，對整個台灣也是很重要的事，非常感謝教育部的支持及共同推動，讓這個願景更有意義。

吳敏求表示，智慧運算學院未來的目標主要有兩大面向，第一是希望建立「電腦系統結構」（computer architecture）的能量，台灣產業的發展比較偏向代工，較缺乏真正的「先進的處理流程」（pioneer processing）。

第二是期望成大找到真正的數學專家（mathematician），30年前，旺宏是全球半導體業中，第一個將Big Data大數據概念導入半導體生產，對客戶的品質服務從PPM（百萬分之一）標準升級至PPB（十億分之一），運算學院很重要的部份即是mathematician，因為系統最重要的是「演算法」（algorithm）。

▲旺宏電子董事長吳敏求參加「成功創新中心——旺宏館」動土典禮。（圖／旺宏電子提供）

近年來很夯的AI概念，A指的不是Artificial，而是algorithm，algorithm所代表的意義就是mathematician，若能將algorithm和mathematician相互結合，智慧運算學院一定能顯現出不一樣的特色。

成大校長蘇慧貞表示，面對後疫情、變動頻繁的年代，從旺宏電子、吳敏求學長的成長史、奮鬥史學習到，只有追求創新、嶄新的文化，並且努力、堅持和不斷跨域的人，才能擁抱改變，從中蛻變，並永續成長。成大敏求智慧運算學院是一個大平台，由各領域共有、共享，期望帶來共榮的大未來。在這個平台上，成功大學願意承諾與宣誓，貢獻給這個社會、國家以及全世界，生生不息、嶄新跨域的優秀人才。

教育部長潘文忠致詞表示，很多大學校長一再提及，台灣產企業要跨大步，面向國際，要與產業和企業廣大連結，也要讓各大學擁有更寬廣的空間。推崇吳董事長重視社會教育、培育科學人才，創設旺宏金矽獎、科學獎，是企業家創業有成、回饋社會的典範。

成大成立敏求智慧運算學院，率先啟動高教創新，教育部樂於在未來招生名額上給支持。教育部也樂見在師資聘任上有創新做法，給予有貢獻者合理、更優渥的待遇，才能羅網最頂尖師資，培育最優質人才，期許未來成大步步高飛，培育創新和產學需要的戰鬥人才，引領台灣企業再創高峰。

台南市副市長許育典代表台南市長黃偉哲出席。許育典感謝吳敏求董事長將心血投入成大和台南市，也盛讚蘇慧貞校長積極推動創新，成大是台南市最好的智庫，希望大學融入城市，在城市裡實踐其社會責任。台南市政府願意與成大共享資源，讓大學的創造力與台南人的生活合而為一。

「成功創新中心——旺宏館」位於成大勝利校區，由成大傑出校友建築師張清華設計，基地與舊圖書館K館（現在的未來館）相連，兩館間設有廊道，同時也會塑造出新的廣場，串連既有校園動線與開放空間。1樓是國際會議廳與展示廳，2、3樓為小型研究室與開放討論空間，4樓為敏求智慧運算學院總部，是一個結合運算科學、人工智能、數據科學及相關領域跨學科的學院，並以培育運算專長與領域專業「雙專長」人才為目標。提供跨領域教師進駐，探討研究未來議題。