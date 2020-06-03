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搶錢大作戰！費城數十台ATM被炸　一男失手被炸死

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▲費城暴徒趁亂安裝炸藥，引爆後將ATM裡現金搶走。(圖／翻攝自KYW Newsradio網站)

費城暴徒趁亂安裝炸藥，引爆後將ATM裡現金搶走。(圖／翻攝自KYW Newsradio網站)

國際中心／綜合報導

自從非裔男子佛洛伊德遭暴力警察「跪壓」送命、引發全美各地騷亂以來，賓夕法尼亞州費城迄今已有數十台自動提款機(ATM)遭到炸毀。暴徒趁亂安裝炸藥，引爆後搜括走ATM裡面的現金。但其中一名24歲男子試圖爆破一台ATM時不慎失手被炸傷，送院數小時後終告不治。

《紐約郵報》報導，周二(6月2日)早晨6點15分左右，一名男子在酒吧外的一台ATM旁引爆炸藥，卻不慎炸到自己。警方在犯罪現場發現這名身分不明的男子，同時發現炸藥和被炸毀的ATM機。該男子被緊急送院救治後，最終還是沒活過來。

警方認為，這是費城發生暴亂4天以來、一系列針對自動取款機「有組織性」和「有配合性」的行動。至少有10台ATM在暴亂中被破壞，它們要不是被破壞後直接扛走，就是被炸開後洗劫一空， 目前警方還沒逮捕到任何一名「ATM爆破犯」。

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