台塑生醫開發高精度「新冠肺炎快篩試劑」！15分鐘內完成檢測　將申請量產上市

▲台塑生醫。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑生醫今（3）日指出，自4月10日承接中研院自行研發的新冠病毒抗原檢測快篩試劑之抗體原料與製程參數後，隨即展開快篩試劑開發，經近一個月的努力，已順利完成最優化條件開發，於5月底前通過「中研院」對產品的性能比對確認，並於今日完成非專屬授權合約簽署。台塑生醫後續將向食品藥物管理署(TFDA)提出專案製造申請，待核准後即可量產上市。

台塑生醫指出，目前所開發的抗原快篩試劑，經「長庚大學新興病毒感染研究中心」施信如教授團隊以新型冠狀病毒株進行驗證，確認檢體中只要有10顆病毒即可測得陽性結果，且不會與其他呼吸道病毒(如流感或腺病毒)有交叉反應，具備高靈敏度與專一性。

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相較於目前各國所採用的核酸檢測或血液抗體檢測，前者雖具備高靈敏度與專一性，但檢測時間較長且須搭配儀器，檢測成本相當高；而血液抗體檢測雖然檢測時間短且成本較低，但是測得陽性者並無法區分其為新感染者或為感染痊癒者。

而台塑生醫開發的抗原檢測快篩試劑，可透過檢測受測者的鼻咽拭子中是否有新型冠狀病毒抗原存在，藉以判斷其是否有被病毒感染，檢測時間只需10～15分鐘，無須搭配儀器，以目視直接判讀即可，兼具靈敏度及操作便利性，適合運用於防疫第一線，特別是境外移入或防治社區交叉感染的擴大篩檢之用。

最後，台塑生醫表示，身為台灣最大的檢驗試劑生產廠商，單班產能已達每月100萬劑，並已累積超過4千萬劑的各類試劑生產經驗，此次透過與中研院楊安綏教授團隊及長庚醫學團隊共同合作，已做好新冠肺炎抗原快篩試劑的技術研發與放量生產準備，後續將依據防疫的實際需求，將此高精度的防疫利器，提供予需要的國家、地區使用。

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