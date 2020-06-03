美警又殺黑人！執法記錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

▲熱心公益的烤肉攤老闆麥卡迪（David McAtee），遭到美國警察在沒有開啟執法紀錄器的情況下槍殺。（圖／翻攝自WHAS11）



記者林彥臣／綜合報導

白人警察執法過當造成美國黑人「佛洛伊德之死」，引發全美各地的暴動潮，沒想到事發僅過8天，又發生警察殺黑人的事件，而且涉案的警察宣稱，沒有開啟執法記錄器，所以事發經過完全沒有畫面，被害的黑人民眾是一位烤肉攤老闆，生前熱心公益，經常提供警察還有貧困的民眾免費的食物，事發之後再度引發群情激憤。

根據CBS報導，死者麥卡迪（David McAtee）今年53歲，在肯塔基州的路易斯維爾經營烤肉攤，在1日的示威遊行中，警察與國民兵正試圖驅離示威民眾，宣稱有人對警方開槍，於是開槍還擊，當場擊斃麥卡迪，警方事後表示，不確定死者是否為當初開槍的那個人。

▲佛洛伊德之死才過8天，有發生黑人遭到警察殺害事件。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

麥卡迪被擊斃的地方，就是他經常擺攤的地點，他生前經常提供免費的食物給有需要的社區民眾，不求任何回報，就連警察也經常受惠於他的免費食物，在事發之後警方還讓麥卡迪曝屍街頭12個小時。

事發之後，路易斯維爾警察局長康拉德（Steve Conrad）遭到解職，原因是當地政府發現他手下的2名警官，在執法的時候沒有開啟執法記錄器。路易斯維爾市市長費雪（Greg Fischer）表示，「這是不能容許的錯誤」。

肯塔基州西區的檢察官科爾曼（Russell Coleman）在Twitter上也表示，他的辦公室已經開始著手調查，該調查將與聯邦調查局路易斯維爾辦公室以及州警察合作進行。

市長費雪表示，「我們失去了一個名叫大衛•麥卡迪的好公民，大衛是一位知名的燒烤達人，也是我們大家的好朋友，他曾曾經滿足了許多人的口腹與心靈，然而他卻深陷了這個困境之中，而不是在今天與我們同在，這真是一場大悲劇。」

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