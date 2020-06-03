1600名空降軍集結華府！ 五角大廈證實：高度警戒隨時入城

▲華盛頓特區的示威行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

「佛洛伊德之死」事件在全美掀起多起大規模示威行動，至今已經邁入第8天，川普1日揚言援引《暴動法案》（Insurrection Act）派遣軍隊控制局勢。美國國有線電視新聞網（CNN）報導指出，五角大廈在當地時間2日晚間證實，已經有約1600名現役的美軍軍人前往華盛頓特區附近地區集結，必要時會入城協助地方政府控制示威行動。

五角大廈發言人喬納森·霍夫（Jonathan Hoffman）表示，依據國防部長艾斯培（Mark Esper）命令，已經派遣約1600名美軍進入華盛頓特區附近地區集結，分別隸屬於布拉格堡（Fort Bragg）第18空降軍司令部、德拉姆堡（Fort Drum）第82空降師總部這2處軍事基地，目前尚未進入華盛頓地區，但處於高度警備狀態。

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

根據《路透社》報導，不具名的國防官員透露，所屬華盛頓特區的1200名國民兵已經開始行動，有些甚至裝備了高殺傷力的武器，希望增加國民兵的佈署，可以不必讓現役軍人部隊出手鎮壓。

艾斯培一封給五角大廈全體人員的信中強調，國防部是致力於保護美國人民的言論自由和和平集會的權利，「我致力於維護法治、保護生命和自由，使少數人的暴力行為，不會損害守法公民的權利和自由。」