謝金河：民不與官鬥　吳東亮應考慮退出彰銀、全力做大台新！

▲財信集團董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

台新彰銀案是自2005年開始金融界上演的大戲碼，適逢彰化銀行股東大會前夕，財信集團董事長謝金河今（3）天在臉書發文指出，從彰銀公告前10大股東名冊，雙方的優劣勢已經很明朗，這一場戰役台新再敗機率很大，吳東亮董事長也到了要不要考慮退場的關鍵時刻。

謝金河指出，彰化銀行民營化是扁政府二次金改的產物，15年前彰銀特別股原來是要賣給新加坡的淡馬錫，台新半路殺出取得併彰銀的門票，但在重要一刻，萬泰銀行發生現金卡風暴，台新也傷很重，合併案拖一點ˊ間，剛好政黨輪替，馬政府全力清算扁政府的二次金改，台新併彰銀也就卡住了；到了蔡政府執政，官股控制彰銀下手更重，這次除了發動所有公股銀行全力護盤，中華郵政、台灣菸酒公司也都使出渾身解數，而且官股還高價收購委託書。

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，玉山金靠著本身的努力，市值居然打敗三商銀，玉山銀行是1990年王建煊開放16家銀行的其中一家新設銀行，如今市值躍升至3,000多億，彰化銀行還不到2,000億，甚至不及元大金，與其為經營權僵持不下，不如放手，全力把台新銀行做大。「如果台新金可以追上玉山金，還有一倍成長空間。」

謝金河表示，「吳東亮再怎麼有本事，也難逃財政部的天羅地網，這時考慮退場可能是好的政策！」

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><