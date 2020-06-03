拚5G開台　中華電取5G特許執照、遠傳獲系統審驗合格函

▲中華電已取得5G特許執照，而遠傳則已獲得5G系統審驗合格函。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

NCC今（3）日核發中華電信行動寬頻5G業務3500MHz、28000MHz頻段特許執照；而遠傳稍早也發文指出，今日獲得了NCC核發5G系統審驗合格函，完成開台前最後一項準備工作。

在中華電方面，NCC發言人蕭祈宏表示，中華電信已完成符合開台最低標準的250個基地台，且都已檢驗完成，只待其準備好，隨時可以開台營業。

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不過中華電也回應，拿到特許執照只是開台的必要步驟之一，依據行動寬頻業務管理規則，取得特許執照後應於六個月之內開始營業。有關5G開台事宜，尚有很多事情需要準備，中華電正積極辦理中。

而在遠傳電信方面，該公司將在今年暑假透過連續80MHz頻寬帶給消費者5G極速飆網的頭等體驗。據了解，遠傳可能最快下週就可取得5G特許執照。

遠傳電信指出，自年初5G截標後，遠傳即快速投入相關準備工作，並在短時間內整合國內上下游廠商達成建置目標，今日取得NCC核發的3500MHz及28000MHz頻段系統審驗合格函，不但呼應政府加強5G投資建設政策，更快速導入創新、優質服務，暑假將以「吃很好、吃很飽、多元豐富」三大特點開台，滿足民眾對於5G的期待。

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