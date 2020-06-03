公股行庫聯手助攻振興券！使用台灣Pay最高回饋1000　還可抽汽機車

▲台灣Pay消費高額回饋。（圖／華銀提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（3）日表示，配合行政院公布振興三倍券政策內容，舉行公股事業金融科技研發成果整合平台委員會獲得共識，台灣Pay參與振興三倍券的行動支付載具，由公股銀與財政資訊中心推出加碼活動，發揮加乘效果，擴大振興經濟及普及行動支付成效。

財政部表示，這次優惠活動以「台灣Pay」或信用卡使用振興三倍券為對象，總額度達1.25億元共計四大好禮：

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一，三倍券加碼禮：使用台灣Pay消費者，每人可加碼獲得300元回饋金；這部分公股銀總編列8000萬預算，約有26萬人次受惠

二，新戶首刷禮：首次使用八家公股銀行「台股Pay」的民眾，可以加碼獲得100元新戶首刷禮；公股銀編列800萬，預計新增8萬人次。

三，台灣Pay合作店家優惠活動：全台九大連鎖，超過2000家合作門市使用台灣Pay掃碼結帳，特定店家最高可享20%回饋、買一送一。

根據財政部統計，使用台灣Pay民眾花1000元，政府給你2000元，共計3000元，加上首刷禮100元、加碼禮300元，加上店家打八折，最高600元，等於公股銀回饋最高1000元。

換句話說，民眾先花1000元，最終可以享受4000元消費額度。

四，三倍券抽大獎：獎項計有百萬汽車、電動機車、折疊腳踏車、iPhone、dyson吸塵器、5萬元禮券等。