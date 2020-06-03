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北富銀攜手LINE Pay拚行動支付　首季刷卡金年成長124%

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▲▼台北富邦銀行與LINE Pay緊密合作，LINE Pay綁定任一富邦信用卡，活動期間繳台灣大哥大電信費、訂旅宿享最高15%回饋。（圖／北富銀提供）

▲北富銀與LINE Pay合作，LINE Pay綁定任一富邦信用卡，活動期間繳台灣大哥大電信費、訂旅宿享最高15%回饋。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

疫情改變民眾的生活習慣，行動支付使用率大幅增加。根據根據台北富邦銀行信用卡大數據分析，今年第1季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金額大幅成長，與去年同期相比成長幅度高達124%，而刷卡筆數也翻倍成長，年成長169%。

北富銀表示，隨著行動支付應用場景變廣，支付流程也更簡便且安全，增加民眾使用的意願，今年新冠肺炎（COVID-19）疫情助長手機付款的消費風氣，催化行動支付的普遍性，單是今年第1季，不論刷卡額度或交易筆數，雙雙創下新高，展望第2季可望持續穩定成長。

請繼續往下閱讀...

為了擴大行動支付應用場景，北富銀與LINE Pay緊密合作，LINE Pay綁定任一富邦信用卡，活動期間於LINE Pay「電信費」專區繳台灣大哥大電信費享最高8%回饋，其中4%專屬回饋無上限，另在AsiaYo消費滿額享最高15%回饋。

此外，若民眾持有台灣大哥大悠遊聯名卡，還能享有一籮筐卡友專屬好康，繳凱擘等寬頻/有線/數位電視費享6%神回饋，再加碼購新機滿額分期0利率、再送最高600元刷卡金，未來也將行動消費版圖擴及電信和旅遊，朝更多元的消費場景邁進。

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