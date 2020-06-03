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友訊董事長變更登記為李中旺　原公司派想保經營權更具挑戰

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▲左起為友訊新任董事長李中旺、獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳、新任董事長李中旺。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）市場派召開股東臨時會，解任包含董事長胡雪在內的5位董事職務，並在會後召開臨時董事會，推選李中旺擔任新董事長，經查經濟部商業司今（3）日已將友訊的代表人名字更換為李中旺，代表6月15日即將登場的友訊股東會就將由李中旺主持。

經查經濟部商業司稍早已經將友訊的代表人由胡雪更換為李中旺，並正式發文核可變更登記，目前友訊董事會正式成員為李中旺、鍾祥鳳、馮忠鵬三人，而董事長為李中旺，代表6月15日即將登場的友訊股東會就將由李中旺主持，而原公司派想保著經營權更具挑戰。

請繼續往下閱讀...

李中旺表示，非常感謝經濟部及相關主管機關的快速決策及協助，明日將前往友訊赴任，並與前董事長進行相關交接作業，雖然任期僅剩短短的12天，但會盡全力穩定軍心，也希望6月15日的股東常會能順利進行，選任出未來對公司有具體貢獻的董事成員。

李中旺最後仍不忘呼籲希望經營權紛爭就此告一段落，全體同仁需審慎面對公司現況問題及未來的挑戰，盡速將公司營運回到正常軌道。

友訊6月1日由獨董馮忠鵬、鍾祥鳳召開股東臨時會，會中以超過75.21%的股數，通過解任包含董事長胡雪在內的高聚投資、明泰、前勁投資、云瑋投資法人代表等董事職務，以及獨立董事陳立君職務，並在會後立即召開臨時董事會，推選李中旺為新任董事長。

當天李中旺、馮忠鵬、鍾祥鳳前往友訊內湖總部卻被阻擋在外，並由胡雪兒子高宏毅出面解釋，新任董事長需要先到經濟部商業司進行變更登記，完成之後才能依法進入公司總部，因此李中旺當天下午就前往商業司登記。

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