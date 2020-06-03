勞工紓困貸款申請數破百萬件！　勞動部：即起停止受理

▲勞動部公布最新紓困貸款人數。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部因應新冠肺炎疫情推出勞工紓困貸款10萬元，共100萬個名額，根據勞動部今（3）日公布最新數據顯示，勞工貸款自開辦以來至今，累積受理申貸件數已經達110萬4695件，勞動部表示，因名額已滿，今下午5時起銀行不再受理。

根據勞動部最新統計指出，目前成功核貸的人數有78萬2472件，而入帳數則有64萬1417件。

請繼續往下閱讀...

勞動部表示，已申請的人約有3％到5%遭銀行拒絕放貸，因此從目前申請件數中扣除後不符合申貸條件者後，考量名額已滿，因此今下午5時起各家配合銀行不再受理申請，線上申請也同步停止。

至於超出名額的部分，勞動部則是回應，所需的資金及補貼利息，將由勞動部另行協調銀行及籌措經費。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

