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鎮暴為何需要他？美國的國民警衛隊究竟是啥、幹啥的？

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▲美國,明尼蘇達州,國民警衛隊,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／路透）

美國的國民警衛隊同樣擔負著鎮暴任務。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

過去一周來，美國明尼蘇達州白人警察暴力執法害死非裔男子所引發抗議和騷亂，已蔓延全美。20多個州及首都華盛頓市都出動了「國民警衛隊」(National Guard，或譯國民兵)，迄今已累計部署逾1.8萬人。國民警衛隊在應對目前局勢中究竟扮演著何種角色？

後備武裝力量

國民警衛隊是美國後備武裝力量裡的重要組成部分，分為陸軍國民警衛隊及空軍國民苟衛隊，共有約45萬有組織的兵力，同時「服務於社區和國家」。

國民警衛隊的服役人員絕大多數是兼職。平時他們每個月會用1個周末來進行訓練，每次訓練為期2天。除常規訓練外，他們每年還會有一次為期15天的集訓。

州長可以在當地或全州緊急情況下，要求國民警衛隊採取行動，包括在暴風雨、火災、地震或騷亂的情況下充當消防員、救護人員或鎮暴。

美國50個州、首都華盛頓市以及3個海外屬地各自擁有國民警衛隊，州國民警衛隊聽命於州長，華盛頓市國民警衛隊聽命於美國總統。美國海外領土的國民警衛隊聽命於總督。但美國總統有權調動所有國民衛隊。

國民警衛隊的職責包括應對颶風、洪水、恐攻、騷亂等緊急事件，參與救災重建項目，以及打擊毒品活動等。例如，為應對新冠疫情，美國已動員超過4.2萬名國民警衛隊成員抗疫。

此外，在戰爭期間和美國總統宣布「國家緊急狀態」等情況下，國民警衛隊可轉為現役以支持常規武裝力量，執行海外作戰行動等任務。

需要注意的是，美國海岸防衛隊是美國六大獨立軍種之一，並不是國民警衛隊的海上力量。美國海岸防衛隊、海軍及海軍陸戰隊以及剛成立不久的太空軍都沒有國民警衛隊分支單位。

協助執法

美國國民警衛局局長倫吉爾2日在記者會上說，目前已有超過1.8萬名國民衛隊成員在29個州和華盛頓市協助應對騷亂，而且數量還在增加中。

在美國各地，國民衛隊主要負責協助執法人員控制人群、維護街道和社區治安、保護重要建築和設施的安全等。

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