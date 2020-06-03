人力銀行調查：企業給新鮮人平均起薪29K　較去年少了170元

▲一般大學畢業生起薪比去年少170元。（圖／123rf）

記者余弦妙／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟皆受到影響，連帶就業市場受到衝擊，根據yes123求職網，針對「畢業季人才招募與求職禁忌調查」結果顯示，企業願意給大學畢業生平均起薪為2萬9,159元，終止連續5年上揚趨勢，對比去年的2萬9,329元更少了170元或0.6%。

若是新鮮人是頂著「頂大等級」光環者，企業願意給的起薪變成31,852元，較去年的3萬1,483元，仍多了369元(等於增加1.2%)，創下調查以來新高，而且比起一般學士學歷的2萬9,159元高出2,693元，換算下來，「頂大光環」讓新鮮人起薪又增加了9.2%左右。

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另外，對於今年畢業且擁有研究所學歷的新鮮人，企業平均願意給的起薪為3萬2,485元，相較於去年的3萬2,531元，也少了46元，僅有0.1%的下降幅度，但中斷連續四年漲勢。

▼大學畢業生平均起薪為2萬9,159元，終止連續5年上揚趨勢 。（圖／視覺中國）

假如是出身頂大等級的研究所，企業願意給的起薪變成3萬4,417元，較去年的3萬4,308元，多了109元(等於增加0.3%)，創調查以來新高；同時比起一般研究所學歷的3萬2,485元，仍然高出1,932元，換算下來，擁有頂大光環的研究所畢業生，也讓起薪又增加了5.9%左右。

觀察前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，不管是學士或研究所學歷，新人起薪與前幾年相比，受今年的疫情波及，的確造成資方給薪保守；所幸若有名校光環，雖然處於不景氣當中，對於剛出社會的待遇，仍然會有些許幫助。

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