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振興三倍券要不要報稅？捐贈做公益能否抵稅？　財政部回應了

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▲▼行政院長蘇貞昌、政委唐鳳2日說明三倍券使用方式。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌、政委唐鳳2日說明三倍券使用方式。（圖／行政院提供）

記者吳靜君／台北報導

行政院長蘇貞昌正式宣布推出讓每人可以1000元換3000元的「振興三倍券」，預計在7月15日正式上路，並且自7月1日開始預購；《Ettoday新聞雲》整理四大QA，讓民眾了解，領振興券是否要課稅，以及捐贈給公益團體，有多少的金額可以列舉扣除。

Q1民眾領振興三倍券，需要課稅嗎？

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免稅！財政部官員表示，根據所得稅法第4條規定第17款規定，因繼承、遺贈或贈與而取得的財產，可以免課所得稅。但取自營利事業贈與之財產，不在此限；而民眾花1000元，取得2000元是政府贈與給民眾，所以不用課徵所得稅

Q2民眾可以捐贈公益團體，有稅負優惠嗎？

行政院公布，三倍券也可以捐贈給公益團體，但抵稅額度是1000元或者是3000元仍在討論中。

根據了解，財政部研擬民眾捐贈給公益團體3000元的振興券，可以全額列入捐贈扣除額。據悉，財政部將將視公益團體所收到的金額，和民眾實際可以花費的金額來當作抵稅額金額解釋。

Q3民眾捐贈公益團體可當捐贈扣除，多少人可以受惠？

財政部表示，因為捐贈扣除是「列舉扣除額」，所以申報所得稅納稅義務人採「列舉扣除」才可以，根據財政資訊中心統計，2017年申報戶中，只有96萬戶是採取列舉扣除額，占總申報戶10多%左右；但是自從財政部調高2018年度所得(2019年申報)標準扣除額提高到12萬元，採列舉扣除額者更少了，恐怕還未達一成。

官員表示，會採用捐贈扣除都是「大額捐贈」者，而三倍券預料是民眾小額捐贈，一般民眾的愛心，對多數民眾來說，採用標準扣除還是很夠用。

Q4店家收民眾消費時的振興券，要不要課稅？

財政部官員表示，因屬於店家的營業收入、民眾的消費，所以依法還是要課徵店家的營業稅、營所稅。

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