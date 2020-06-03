　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒曝：川普「威脅派兵鎮暴」又反悔！　強硬清場連自家議員也不挺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統川普於當地時間18時30分左右在白宮針對「佛洛伊德之死」引發的一系列示威發表演說。（圖／路透）

▲ 川普於1日於白宮針對非裔之死引發的一系列示威發表演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」掀起的示威浪潮延燒8天，總統川普（Donald Trump）1日揚言援引《暴動法案》（Insurrection Act），派遣軍隊控制局勢。《美聯社》最新消息指出，川普私下似乎已經收回這番威脅言論。白宮官員也表示，各地對示威的應對方式顯示，地方政府有能力自行維持秩序。

華府及其他地區的示威活動2日相對和平，與1日晚間白宮外的強硬鎮壓形成鮮明對比。一名白宮高級官員2日透露，川普希望全美其他地區以首都的激烈行動為警惕。

《美聯社》報導，國防部已經針對如何在必要時部署現役軍隊起草應急計畫。該報取得的五角大廈文見顯示，若首都安全情勢惡化，國民衛隊（別稱國民兵）無力保護白宮及其他聯邦建築，將派遣陸軍士兵前往守衛，但白宮內部對於行使這種非凡的聯邦權力似乎興趣漸失，態度逐漸軟化。

白宮官員透露，聯邦政府已經向所有受到示威影響的州提供一份可用的國民兵資源清單。他補充道，川普向各州州長傳達的訊息是，若他們不使用所有資源，就不該期待有人幫助他們恢復秩序。

在華府地區待命的士兵1日開始配備防暴裝備與刺刀，但就在《美聯社》2日首度報導此事後，第82空降師士兵便收到指示，不需再配戴這種安裝在步槍上的刀械。

事實上，已經有政府官員私下坦言，1日白宮外的事件對政府不利。幾名過去通常與總統口徑一致或避免公開批評川普的共和黨議員表示，動用武力為他開路的做法有些過頭了。

布拉斯加州共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）便指出，「我們沒有暴動的權利、破壞他人財產的權利，也沒有向警察扔石頭的權利，但抗議是一種基本權利、憲法賦予的權利。我反對掃蕩一場和平抗議，只為了拍照、將上帝的話語作為政治宣傳。」

►川普提引用《暴動法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責
►被問川普揚言派兵…杜魯道「尷尬定格20秒」　專家：美國不再散發光芒

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。
►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
詹惟中前妻「主動提離婚」7年才爆出　分房多年沒嘿咻
何如芸被尪爆「已刷掉一棟豪宅」　方文琳神回一句
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

1600名空降軍集結華府！ 五角大廈證實：高度警戒隨時入城

斬斷華為！加拿大2大電信業結盟諾基亞「建設5G網路」：壞事了

鎮暴為何需要他？美國的國民警衛隊究竟是啥、幹啥的？

美媒曝：川普「威脅派兵鎮暴」又反悔！　強硬清場連自家議員也不挺

澳洲維州加入一帶一路　遭指涉及中國擴張主義

隔7天才逮到人！首爾站女子被打到「臉頰骨斷裂」...兇嫌到案竟喊愛睏

塔利班最高領導人感染新冠病毒　可能已經死亡

交友軟體約妹「愛的合體」完事卻殺人　24歲男向警自首：快來射殺我

直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

1600名空降軍集結華府！ 五角大廈證實：高度警戒隨時入城

斬斷華為！加拿大2大電信業結盟諾基亞「建設5G網路」：壞事了

鎮暴為何需要他？美國的國民警衛隊究竟是啥、幹啥的？

美媒曝：川普「威脅派兵鎮暴」又反悔！　強硬清場連自家議員也不挺

澳洲維州加入一帶一路　遭指涉及中國擴張主義

隔7天才逮到人！首爾站女子被打到「臉頰骨斷裂」...兇嫌到案竟喊愛睏

塔利班最高領導人感染新冠病毒　可能已經死亡

交友軟體約妹「愛的合體」完事卻殺人　24歲男向警自首：快來射殺我

直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

陳佩琪沉默一天…突拋閃光彈「和柯文哲永遠在一起」：謝謝簡舒培祝福

前立委林正二綁標收回扣826萬元　加總判刑74年8月定讞

單親媽媽開門收到便當…抬頭看是男偶像！　「自行車親自載送」暖舉曝光

林鄭赴京報告「港版國安法」 談美制裁...別做不利於他或名的事

跨出台北！橘色涮涮屋明年插旗台中　落腳新光三越中港店

馬沙溝關園2年預計6/25重啟　白天踏浪戲水、晚上浪漫露營賞煙火

SUGA新歌收錄「逼909人自殺邪教演說」韓媒再開砲　網震驚：防彈跟D社鬧翻了？

尾牙大王老公給附卡　米可白只刷家用「買名牌耳環靠自己」

買神級卸妝膏送20個立體口罩只到今晚0點！懶女生最愛、一罐搞定

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

黑鳶爸開心送魚回家：孩子吃飯囉 一瞬間腳滑「整尾消失」全家傻眼

國際熱門新聞

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

6警敲破車窗「連射電擊槍」逮人　2大學生嚇傻

年薪最高CEO出爐　「台南女兒」領走17.5億打破紀錄

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

她中1200萬彩券　男友幫領獎竟捲款落跑

名醫預言「川普注定落敗」：他犯了4個大錯

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

川普：明尼蘇達事件成全球笑柄

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

200隻蝙蝠「從天墜落」暴斃！疑遭高溫「煮熟」

動物園女員工遭「2獅撲倒」瘋狂撕咬

更多熱門

相關新聞

防衛費分擔談判有果　韓出資員工復職

防衛費分擔談判有果　韓出資員工復職

為了填補於2019年有效期滿的「防衛費分擔協定」空白期以及簽署新的協定，美韓兩國已談判六次都未有成果。然而美國國防部於2日宣布，美國與南韓達成新協議，南韓將資助4000名美軍韓籍工作人員直到2020年底。

網紅擺拍裝志工惹眾怒　超慘下場曝光

網紅擺拍裝志工惹眾怒　超慘下場曝光

直升機低空盤旋　威嚇華府示威者

直升機低空盤旋　威嚇華府示威者

美警動用化學藥劑驅離　逮捕持槍示威者

美警動用化學藥劑驅離　逮捕持槍示威者

今有4顆小行星越過地球　NASA：撞上的機率幾乎是零

今有4顆小行星越過地球　NASA：撞上的機率幾乎是零

關鍵字：

佛洛伊德之死川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

朱高正兒子慘遭後車輾斃　駕駛起訴

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面