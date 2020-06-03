振興三倍券怎麼領　一張圖告訴你！　

▲振興三倍券如何領取，經濟部用簡易圖表，幫助大家瞭解。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

財經中心／台北報導

行政院推出的振興三倍券方案昨（2）天出爐，包括行政院等各單位都全力宣傳，經濟部今天也在官方粉絲專頁發文，提醒大家如何領券，還強調，跟領口罩一樣容易！

以下是經濟部建議：

請繼續往下閱讀...

▲振興三倍券如何領取，經濟部用簡易圖表，幫助大家瞭解。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

●先預購最省時

7/1~7/7預購→7/15~7/31領取

8/1~8/7預購→8/15~8/31領取

●超商預購

四大超商服務機台→插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印繳費小白單→超商櫃台付費1,000元→完成預購

▲超商預購，超商領取。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）



●網站預購

預購網站→進行身分驗證 (讀卡機插入健保卡／登入健保快易通APP取得檢核碼)→確認明細、取貨通路點→選擇繳費方式(信用卡線上繳費／超商服務機台列印小白單至櫃台繳費)→完成預購

▲網站預購，超商領取。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）



●超商領取

簡訊通知／網站查詢→超商服務機台→輸入取貨序號→列印小白單→攜證件至櫃台簽收取券



●現買現領到郵局

★購買期限：7/15~12/31



★攜帶：健保卡、1,000元



★前往郵局至儲匯櫃台→領取號碼牌→櫃員確認身分→用1,000元領三倍券

▲郵局現買現領。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身