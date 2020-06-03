羅麗芬-KY股東會通過配發7元股利　推選羅麗芬續任董事長

▲羅麗芬-KY股東會改選新任董事。（圖／羅麗芬提供）

記者姚惠茹／台北報導

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）今（3）日股東常會，會中承認2019年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利7元，同時進行董事及獨立董事全面改選，並隨即召開董事會，會中一致通過羅麗芬續任董事長。

羅麗芬-KY公告2019年合併營收14.46億元，年增6.44％；歸屬母公司稅後淨利4.98億元，年增15.42％，每股稅後盈餘（EPS）10.50元，雖然去年終端消費市場受到中美貿易戰影響相對艱辛，但羅麗芬仍繳出亮眼成績單，讓營收與獲利雙雙再創歷年新高。

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董事長羅麗芬表示，公司持續追求穩健成長，並為了營運規模擴大的下個階段奠定厚實基礎，並在研發生產方面，公司的研發中心已取得CNAS（中國合格評定國家認可委員會）認證，實驗室的管理與技術能力獲得肯定。

羅麗芬指出，漳州的運營總部也獲得中國高新技術企業認證，並開啟和花蓮慈濟的抗衰老再生醫學產學合作，更在市場運營方面，分別推出科技養生品牌「綺易康」以及線上品牌「伊姿佰EasyBio」從面部跨足身體，從線下整合線上。





▲羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（圖／羅麗芬提供）

羅麗芬進一步指出，接下來的一年裡，公司將延續去年的發展方向，三大面部品牌穩健發展，科技養生品牌擴大招商，線上品牌嶄新市場客源，而今年公司也將以創造股東利益與企業永續經營為目標，努力不懈，並持續研發創新產品，整合線上線下消費與資源。

羅麗芬說明，今年初受到新冠肺炎疫情的影響，公司的下游美容院門店首當其衝，導致第一季績效與去年有較大幅的落差，但公司建立「生態共建」＋「新零售」＋「全網營運」的「羅麗芬生態系統」策略，迎接後疫情時代的新消費時代。

羅麗芬補充，受益於消費升級與顏值經濟，化妝品一直是大陸社會消費品零售項目中增速的主要項目，隨著社會逐步恢復正常運作，先前受壓抑的終端消費也可望回升，配合公司抓住線上和線下消費的生態系統運作，對於2020年整體營運，公司團隊還是相當有信心。

羅麗芬-KY股東會進行董監事改選，新任董事包括嘉黛國際有限公司代表人羅麗芬、賦建（香港）有限公司代表人饒煥文、賀士郡、林麗珍，獨立董事為周筱玲、王瑜哲、許英傑及王國城，並在股東會結束後召開董事會，會中全體董事一致通過羅麗芬續任董事長。

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