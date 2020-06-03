影／後香港時代如何布局？財經專家點名這幾檔「不怕川普概念股」

記者王曉敏／台北報導

針對港版國安法的通過，美國總統川普上周宣布取消香港特殊待遇等懲罰措施，但未有嚴厲制裁，使華爾街大鬆一口氣，而這對台灣的機會又在哪？財經專家今（3）日於《雲端最有錢》節目中點出數檔「不怕川普概念股」，並對這波台股走勢提出分析與建議。

對於「不怕川普概念股」，財經專家邱敏寬點名台積電（2330）、大立光（3008）及鈊象（3293）。邱敏寬指出，大立光近期的漲勢發揮了「承先啟後」的作用，在大立光往前衝的過程中，玉晶光（3406）也跟著上漲。至於鈊象的部分，邱敏寬表示，近期台灣非常多軟體概念股、「online game」公司的獲利與現金流都非常穩定，值得大家多留意。

籌碼達人陳威良指出，中國大陸近期持續「去美化」，這其中勢必會帶來一些轉單效應，反映在國內盤勢，IC設計將成為最主要的受惠者，「其中受惠比較多的當然都是一些高價股，」陳威良指出，自1990年衝到12682點後，已經很少看到這麼多檔千元的股票，「不過當年都是金融股資產股，這一次都是電子股，而且幾乎都是IC設計。」

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陳威良點名的「不怕川普概念股」包括矽力（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）、譜瑞（4966）及昇佳（6732）。其中昇佳預計在下周正式轉上櫃，陳威良說：「這一檔被視為下一個千元股后候選人。」

財經專家阮慕驊表示，不怕中美影響的題材將是「內需」及「振興」兩概念股，以及台灣目前最有競爭力的矽智財及IC設計，投資人可從這3個題材挑選其中佼佼者。

阮慕驊提及今日表現最強勢的世芯-KY（3661），不僅重回300元關卡，盤中更攻上漲停至328元的歷史新高。阮慕驊指出，有了世芯-KY在前頭領路，投資人也可注意AI概念股 M31（6643），「標標準準台積電的概念股，而且是跟台積電密切合作的。它的股價相對還沒創波段高點，可是世芯-KY的股價已經是噴上去了。」他建議投資人可以注意相關、同一類型的個股。

阮慕驊認為，「港版國安法」短期內對香港衝擊不大，但長期來看恐終結香港國際金融中心地位，且對中美關係帶來負面影響，屆時，中國大陸的科技業將會強力地找尋台灣的合作對象，其中IC設計股將成為中國大陸極力要拉攏的一塊，而另一部分則是矽智財。他建議投資人可觀察哪檔股票相對強，去買同一族群裡還沒漲到的股票。

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