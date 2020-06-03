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北都與東森、緯來13頻道斷訊吵10個月終落幕

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▲▼北都數位有線電視（圖／北都提供）
▲NCC3日通過台北市「北都數位」有線系統下架《國家地理頻道》(NGC)、《衛視電影台》，北都將在文字跑馬預告5 日後進行頻道變更（圖／網友提供）

記者陳世昌／台北報導

NCC3日通過台北市「北都數位」有線系統下架《國家地理頻道》(NGC)、《衛視電影台》，並上架7個新頻道的申請案。北都同時表示，已與頻道道代理商「大享」達成107、108年的頻道授權費協商，雙方已就市場上認定的合理價格達成共識，緯來、東森所屬13頻道長達10個月的斷訊下架風波至此終告落幕。

北都表示，因為與代理商「優視」無法達成共識，《國家地理頻道》及《衛視電影台》下架後，另新增7個頻道，包含《MTV Live》、《Comedy Central Asia》、《狼谷育樂台》、《凱亞綜合台》、《美麗人生購物台》，以及兒童頻道《Nickelodeon Asia》 、《Nick Jr.》，除了充實基本頻道套餐的素質及吸引力外，相信也能讓收視戶有不同的節目體驗。

北都將即在收到NCC公文通知後，依法定程序預告5天之後進行頻道變更，約有10萬收視戶受影響。

北都數位有線電視頻道異動情況

CH18《國家地理頻道》 下架，由《Travel Channel》(原CH109)移頻替代
CH61《衛視電影台》下架(空頻 預留節目規劃用)

CH80新增《MTV Live》
CH89變更為《美麗人生購物台》
CH109 變改為新購的《Comedy Central Asia》
CH168新增《狼谷育樂台》

新增免費收視的付費頻道
CH118《凱亞綜合台》
CH230 《Nickelodeon Asia》兒童台
CH231 《Nick Jr.》兒童台

除此之外，北都與東森電視、緯來電視旗下13頻道的斷訊風波，目前處於防疫期間暫時停止，北都表示，爭議多時的頻道授權費爭議終於在最近與代理商完成協商，但北都未透露雙方授權費用、計價戶數是多少？NCC官員表示，能達成共識是好事，但官方尚未收到相關訊息。

▲▼東森電視、來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）
▲東森、緯來電視去年在畫面上預告停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統，雙方的授權費爭議持續10個月之後終於落幕。（圖／網友提供）

北都表示，東森電視旗下的《東森電影台》、《東森綜合台》、《東森新聞台》、《東森財經新聞台》、《東森幼幼台》、《東森洋片台》、《東森戲劇台》等7衛星頻道，以及緯來電視旗下的《緯來體育台》、《緯來日本台》、《緯來電影台》、《緯來綜合台》、《緯來戲劇台》、《緯來育樂台》等6衛星頻道，在與頻道代理商不斷的溝通協商下，107、108年的頻道授權費，雙方已就市場上認定的合理價格達成共識，斷訊下架風波至此落幕。

事實上，即使在調處破局，疫情徵用頻道期間，北都表示仍持續與大享頻道代理商協商溝通，目的就是希望維護收視戶的權益。至於已經下架的《國家地理頻道》及衛視系列，北都並未放棄任何上架的可能性，未來只要授權費雙方達成共識，就可能恢復上架。

除此之外，北都表示與《HBO》、《CINEMAX》、《FOX SPORTS》、《FOX SPORTS 2》、《CNN》、《CN卡通頻道》、《ANIMAX》等7個頻道的授權費也已進行溝通，原則上沒有問題。

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