隔7天才逮到人！首爾站女子被打到「臉頰骨斷裂」...兇嫌到案竟喊愛睏

▲南韓30多歲女子在首爾站內，慘遭陌生男子毆打，造成權骨斷裂。（圖／取自免費圖庫Flickr@TFurban）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾一名32歲的男子涉嫌在首爾站15號出口隨機毆打陌生女子，導致女子臉頰凹陷、顴骨斷裂、身心嚴重受創，時隔一周後終於在2日晚間，在位於首爾市銅雀區上道洞的住處被警方逮捕到案；被逮後對採訪的媒體表示，「因為聽到那女人在辱罵我、瞧不起我，才出手教訓她，並非事先計劃好的犯罪」，接受訊問時更幾度對警方表示「睏了」，根本毫無懺悔之心。

根據韓媒《Newsis》報導，鐵道特別司法警察隊2日晚間7時15分，成功逮捕在首爾站內隨意攻擊女性的32歲李姓嫌犯。警方表示，由於李男被逮入案後，不斷向警方表示「睏了」、「累了想休息」，加上李男的身心狀態仍無法清醒到可以接受警方調查，於是直至今（3）日早上10時，才能開始調查，目前仍在掌握李男具體的犯案動機，推測李男事先計畫犯罪的機率較低。

30多歲的被害女子2日接受CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》電訪時表示，5月26日下午在首爾站內靠近15號出口的「Baskin-Robbins」手扶梯閒晃時，突然遭到178至180公分、身穿白棉衣與米色棉褲的李姓男子辱罵「賤女人」，還慘遭出拳毆打、重擊地板，造成雙眼觸皮膚撕裂傷、臉頰顴骨斷裂等；然而因為首爾站內的監視器存在拍攝死角，導致警方無法在第一時間掌握到李姓嫌犯出拳毆打女子的關鍵畫面。

鐵道警察隊透露，目前尚未接獲其他人報案受害，不過警方仍全力調查，確認李男是否還有牽涉其他件犯罪。

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