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國泰世華銀推「卡費即時查繳」服務　免卡免帳單、路過ATM就可繳費

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▲▼國泰世華推出「信用卡費即時查繳」功能，只要動動手指輸入基本資訊，不需帶帳單也可以直接於ATM繳卡費。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華推出「信用卡費即時查繳」功能，只要動動手指輸入基本資訊，不需帶帳單也可以直接於ATM繳卡費。（圖／國泰世華銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，減少民眾出門意願，到銀行辦事的人明顯減少，但自動提款機ATM的使用率明顯成長。國泰世華銀行今（3）日宣布，推出「信用卡費即時查繳」功能，只要動動手指輸入基本資訊，不需帶帳單也可以直接在ATM繳卡費，還可直接選擇自帳戶扣繳、現金繳以及零錢繳等方式，讓民眾繳卡費更為便利。

根據統計，今年1至4月國泰世華ATM每月的台均服務次數近3,500次，全台最常使用ATM功能的前4名地區分別為台北市、新北市、台中市及高雄市；觀察使用時間，大多為假日或下班時段，顯示ATM不分日夜營運的特性，能滿足都會地區客群平日上班無法至分行辦理申辦型及帳務型交易的需求。

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國泰世華資深副總經理鄭有欽表示，隨著科技的進步，自動化設備功能不斷升級，今年初進一步新增申請網銀非約轉設定、串聯線上申辦信用卡等數位串流服務，這次新增的信用卡費即時查繳功能，簡化信用卡費查繳的流程，也希望透過ATM的24小時服務不中斷的特性，讓習慣到ATM繳信用卡費的客戶更便利。

國泰世華這次推出「信用卡費即時查繳」功能，客戶到ATM點選「繳信用卡費」功能，不用插入金融卡，只要輸入身分證字號及生日，即可查詢當期信用卡帳單，接著可選擇插入金融卡，自帳戶扣繳、或放入紙鈔繳費；有零錢機功能的ATM，還可選擇用零錢繳費，繳完直接找零，用ATM進行信用卡帳單查繳，讓民眾繳卡費再也不需帶帳單。

統計也指出，國泰世華持續拓點ATM，截至5月底全台擁有近4,500個ATM服務據點，通路遍及超商、零售超市及台北捷運，且零錢機涵蓋率更為全台第一，截至今年5月底為止，全台共有177台。

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