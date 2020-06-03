70年來首見！強烈氣旋直逼印度首都　沿岸至少10萬人撤離

▲強烈氣旋「尼薩爾加」（Nisarga）撲向印度西岸。（圖／路透）



文／中央社孟買3日綜合外電報導

強烈氣旋今天直撲印度西岸，迫使沿岸至少10萬人撤離，人口最稠密的大都會孟買街頭空無一人。這是70多年來，第一個威脅孟買的氣旋。

印度氣象局（India Meteorological Department, IMD）表示，目前位在阿拉伯海（Arabian Sea）上的氣旋「尼薩爾加」（Nisarga）「非常可能在未來6小時內增強為強烈氣旋」，並在馬哈拉什特拉省（ Maharashtra）與古茶拉底省（Gujarat）之間的沿岸地帶登陸，挾帶風速120公里，相當於一級颶風。

位於孟買郊區的印度最大貨櫃港尼赫魯港（Jawaharlal Nehru Port Trust）發聲明說，港口奉命關閉24小時。人口超過2000萬的孟買每年6到9月雨季往往豪雨成災，道路汪洋一片，導致數百萬人仰賴的郊區鐵路服務停擺，但颶風通常只會掃過邊緣，不會帶來威脅。

但這次氣旋來勢洶洶，警方建議民眾待在室內，街上幾乎看不見人影。馬哈拉什特拉省與古茶拉底省共已撤離沿岸超過10萬民眾，特別是住在貧民窟以及臨時住宅或收容所的人。

孟買是印度新冠肺炎疫情最嚴重的地區，緊急服務單位因應疫情早已疲於奔命。截至今天為止，這個金融首都的確診人數逼近5萬5000人，病逝超過1600人。