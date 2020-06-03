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振興三倍券過期不退錢！經濟部6大提醒　懶人包一次看懂

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▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者陳心怡／台北報導

行政院昨（2）日宣布「振興三倍券」方案，分實體及數位方式，實體部分是用1000元買券換3000元使用額度，非現金方式（包括行動支付、信用卡、電子票證）則是累計消費3000元可回饋2000元，但許多民眾對於相關規定，使用限制，仍有疑惑，《ETtoday新聞雲》特別統整了經濟部說法，製作6大QA幫大家解惑。

Q1：哪些人可以領振興三倍券？
A1：中華民國國籍，以及領有居留證的陸配、外配。另外，如果是中低收入戶者，政府會直接發1000元至戶頭中。就連新生兒，只要在12月底前出生，並取得健保卡，也能領取。

請繼續往下閱讀...

Q2：我要如何領取振興三倍券？
A2：民眾可依需求領取，分為實體券、信用卡、電子支付、電子票證共4種方式。
實體券
(1) 超商：7月1日起透過網路預購，7月15日後可至4大超商，花1000元領取3000元振興三倍券
(2) 郵局：記得攜帶健保卡，7月15日至郵局，花1000元領取3000元振興三倍券

▲▼振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）

數位支付
(1)信用卡：挑自己慣用的信用卡，7月1日起上網綁定登錄，選擇回饋方式是信用卡或銀行帳戶，累計消費金額滿3000元回饋2000元
(2)電子支付：7月1日起綁定自己慣用的行動支付APP、信用卡，累計消費滿3000元回饋2000元
(3)電子票證（悠遊卡、一卡通等）：7月1日起上網登錄記名驗證，7月15日後消費累計滿3000元回饋2000元

▲▼振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）

Q3：哪些地方可以用？哪些不能使用？
A3：
可用：旅遊住宿、餐廳消費、百貨商場、商圈店家、夜市攤販、傳統市場
不可用：電商網購、繳稅、儲值、罰款、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券儲值

Q4：我是店家，要怎麼拿振興三倍券，換成現金？
A4：

(1)有統一編號店家：請至銀行或郵局兌換，提供統一編號或商登、稅登，直接匯入企業或負責人帳戶
(2)無統一編號店家：委託有統一編號的商圈組織，像是夜市管委會、市場自治委員會，到銀行或郵局兌換後，直接存入帳戶，再發放給各店家

▲▼振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）

Q5：振興三倍券在12月31日以前用不完怎麼辦？
A5：經濟部指出，由於振興三倍券是政府發行，因此不受禮券定型化契約規範，如果期限到了仍未使用完畢，無法辦理退費，等同於變成廢紙。

Q6：可以用振興三倍券消費，之後退貨換現金嗎？
A6：經濟部指出，振興券上有寫明規則，購買商品後不得退貨，若民眾用振興券買東西，再來申請退貨，業者有權利不退，民眾沒辦法強迫要求。

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