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杏一限量1.5萬組盒裝口罩開賣　再祭防疫產品組合搶市

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▲▼口罩。（圖／ETtoday資料照片）

▲杏一限量1.5萬組盒裝口罩開賣。（圖／ETtoday資料照片）

記者姚惠茹／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，再加上口罩產量逐步提升，庫存量足夠之下，政府宣布從6月1日起解除口罩管制禁令，開放各大販售通路販售口罩，杏一（4175）今（3）日宣布，已在全台門市備貨，限量1.5萬盒裝口罩開賣，再祭出防疫產品組合搶市。

杏一表示，近期已湧入不少消費者上門詢問，因此已備貨在全台門市販售限量口罩，總共257家門市皆會一併鋪貨，以醫療平面口罩為例，一盒50片裝售價299元，再祭出防疫產品組合價349元，等於只要用50元即可加購500ml酒精，限量15,000組，售完為止，預計將再掀起一波搶購潮。

請繼續往下閱讀...

杏一指出，疫情雖逐漸趨緩，但相關防疫產品仍保有一定的銷售量，像是酒精、酒精棉片、乾洗手等防疫商品，因此杏一將會備足庫存，一併鋪貨全台257家門市，滿足消費者的需求，希望能與全台民眾共同抗疫。

此外，全聯同樣開賣口罩加酒精防疫組合，售價為199元，每人限購一組，口罩不單獨販售，而且每日門市皆有現貨供應，但各家貨量將會陸續到店，以每家門市現場販售數量為準，如有不足可採預購制，開立後60日內可交貨，全台限量共12萬組。

其他量販像是愛買則是每盒50片裝，售價299元，但在2.5萬片在開賣首日就全數售罄，而家樂福則是販售5片或7片裝的醫療級口罩，還有美式賣場好市多則是在官網販售每盒60片裝的口罩，但僅為一般口罩，非醫療級使用。

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