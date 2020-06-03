Canalys預測今年PC出貨量將下降7％　iPad銷量也將受影響

▲Canalys報告指出，2020年iPad銷量將下降。（圖／記者洪聖壹攝）

記者林鼎閎／綜合報導



Canalys今天發布的一份新的報告預測，由於新冠肺炎和相關的全球衰退，全世界的PC出貨量在今年將下降7％。 雖然報告指出，「最壞的情況已經過去了。」但預計在第二、第三和第四季度還會有所下降。

報告指出，PC出貨量在今年第一季度下降了約9％，Canalys預測第二季、第三季雖有望按季小幅增長，但是出貨量仍可能較去年同期下降。至於2020年第四季，與2019年第四季度相比，由於假期的關係導致需求疲軟，市場買氣也將下滑。



值得注意的是，Canalys認為，全球PC市場雖因新冠肺炎的影響而陷入混亂，但最糟糕的時刻已經過去了，因為與去年同期相較，雖第二季、第三季和第四季的出貨量會下跌，但其下降幅度均會小於第一季。這是因為中國的供應鏈和製造基地已復工，可望帶起遠程工作和教育等細分市場中已被壓抑的需求。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，對於蘋果而言，Canalys說iPad可能會受到北美可支配支出減少的影響，「如果經濟在第四季之前沒有顯示出復甦的主要跡象，那麼我們預計，到今年年底，消費者將不會在非必要設備（如Apple平板電腦）上隨意支出。 我們預計美國的復甦將推遲到2022年。」