工商協進會林伯豐：下半年靠振興券無法復甦　明年才有望景氣回溫

▲工商協進會理事長林伯豐。（資料照／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

工商協進會今（3）日上午召開理監事會議，會前工商協進會理事長林伯豐受訪時指出，台灣下半年經濟要恢復，只靠振興券是不夠的，台灣人口、內需市場小不足以支撐，台灣要跟全世界做生意才是正確方向。

根據行政院目前所規劃的振興券，主打民眾只需花1000千元，政府將補貼2000元，預計這項措施將在7月中上路。

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對此，林伯豐表示，政府發放振興券的確會有正面效益，雖不如發現金來的實際，不過既然政策已定，那政府應該要盡快上路，目前6月才剛開始，政策要等到7月中才會上路似乎有點晚，況且對於到時候振興成效到底多高仍無法預估，個人預估應該是不太樂觀。

林伯豐進一步指出，主要還是台灣內需市場不夠大，若是想讓台灣經濟可以全面復甦還是要「做全世界的生意」，因此預估下半年台灣經濟仍無法像先前國發會所說的可以復甦，主要視疫情影響到的是整體營運環境，訂單都要重新爭取，市場要重新活化，這些都需要1年左右的時間，短期間景氣實在無法回到去年的情況。

因此，林伯豐也強調，台灣需要與世界接軌，尤其是要盡快加入CPTPP、RCEP，同時台灣大企業也都到美國投資了，應該趕緊與美國洽簽FTA。

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