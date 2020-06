今有4顆小行星越過地球！最高時速8萬公里...NASA：撞上機率幾乎是零

▲NASA表示,今天會有4顆小行星近距離越過地球。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者康心禹/綜合報導

美國太空總署(NASA)指出,有4顆小行星今天(3日)將會接近地球,最高時速可達8萬公里,均被列為「近距離逼近」(close approach)等級,被視為潛在威脅,不過經計算後,4顆小行星撞上地球的機率幾乎是零。

據英國《太陽報》報導,美國太空總署(NASA)表示,4顆分別為「2020 KK7」、「2020 KD4」、「2020 KF」和「2020 KJ1」的小行星經過地球時,最近距離都在數十萬至數百萬公里,距離地球最近時也只有50萬公里,並不會對地球產生影響。

