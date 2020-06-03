今有4顆小行星越過地球！最高時速8萬公里...NASA：撞上機率幾乎是零

▲NASA表示，今天會有4顆小行星近距離越過地球。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

美國太空總署（NASA）指出，有4顆小行星今天（3日）將會接近地球，最高時速可達8萬公里，均被列為「近距離逼近」（close approach）等級，被視為潛在威脅，不過經計算後，4顆小行星撞上地球的機率幾乎是零。

據英國《太陽報》報導，美國太空總署（NASA）表示，4顆分別為「2020 KK7」、「2020 KD4」、「2020 KF」和「2020 KJ1」的小行星經過地球時，最近距離都在數十萬至數百萬公里，距離地球最近時也只有50萬公里，並不會對地球產生影響。

Nasa says four asteroids moving at 50,000mph will skim Earth today https://t.co/WsmhHl6ZOB — The Sun Tech (@TheSunTech) June 2, 2020

NASA解釋，按該局的定義，任何距離地球748萬公里以內的高速移動物體都被視為潛在威脅，都會被列為「近距離逼近」（close approach）等級加以戒備。

據悉，首顆越過地球的小行星是「2020KK7」，它的高度約為32公尺，目前正以每小時5萬公里的平均速度飛向地球。

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