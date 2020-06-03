直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

▲美國華盛頓特區國民警衛軍出動直升機，在示威者頭頂低空盤旋。（圖／翻攝Twitter@anabananaaaah）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」示威延燒，華盛頓特區國民警衛軍1日執行宵禁時，出動數架直升機，在示威者們頭頂低空盤旋，試圖威嚇、驅趕群眾，其中一架機身還有著代表人道醫療救援的紅十字標誌。消息一出引發譁然，華府國民警衛軍指揮官下令徹查。但2名國防部官員透露，是川普政府下令出動直升機向示威者「展示武力」。

華盛頓特區國民警衛軍1日晚間7時過後，開始執行宵禁。根據《紐約時報》以及社群媒體上流傳的影片，數架直升機低空盤旋，其中一架是黑鷹直升機，另一架機身有著代表人道主義與醫療救援的紅十字標誌，飛行過程中甚至折斷樹枝。示威者都被強烈氣流與震耳欲聾的聲音嚇傻，有些人匆忙走避，有些人待在原地拍攝。

The military is using black hawk helicopters to dispersd in DC right now flying lower than building height of 12 stories pic.twitter.com/RMa9LIh8t4 — Anna (@anabananaaaah) June 2, 2020

消息一出，引發外界譁然。華盛頓特區國民警衛軍空軍發言人戴維斯中校（Lt. Col. Brooke Davis）於2日晚間證實，指揮官沃克少將（Maj. Gen. William J. Walker）已經下令展開調查，「這是我們的家園，我們致力於保障該地區同胞的安全，以及平安、和平抗議的權利。」但據《美聯社》報導，2名國防部官員匿名透露，是川普政府下令出動軍用直升機，飛到華盛頓特區上空，向示威者「展示武力」。

綜合《國會山報》、《華盛頓郵報》報導，利用直升機螺旋槳產生的氣流引發恐懼、驅散或警告人群，是一種常見的軍事策略。華府新美國安全中心資深研究員、前海軍陸戰隊成員亨特（Kyleanne Hunter）表示，影片中的直升機飛得太低了，「這是為了挑釁和煽動，而非保護與服務。」

▲美國華盛頓特區示威延燒，白宮2日上午加強戒備。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓特區實施宵禁，但仍有大批示威人潮不願散去。（圖／路透）

南德州法學院教授、前陸軍律師考恩（Geoffrey Corn）說，濫用紅十字標誌不但違反國際規範，也損害其中立的象徵意義，直言此舉很「愚蠢」。他指出，此舉甚至可能違反陸軍對於醫療直升機的使用規範，也就是「疏散病患，運送醫療用品與人員，支援搜救行動」等國內醫療相關任務。

西南大學法學院教授、前任空軍律師蘭丁漢（Rachel E. VanLandingham）對此深感震驚，因為紅十字標誌代表著仁慈，「即使是在承平時期，根據《第一日內瓦公約》，不當使用紅十字符號也是被禁止的。」她指出，將此標誌與執法部門連結在一起，可能削弱其「醫療與人道主義援助的有效性意義」。

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