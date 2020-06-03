京阿尼36死悲劇將屆週年　日男「恐怖預告」用刀殺死知名動畫監督

▲京阿尼遭縱火事件傷痕未平，又有日男宣稱要犯案。（圖／路透）



文／中央社

日本「京阿尼」工作室縱火殺人事件即將屆滿一年，值此敏感時刻，又傳出有日本男子在網路上預告持刀殺害知名動畫「動物朋友」監督（導演），已被東京都警視廳逮捕。

日本動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）工作室2019年7月遭縱火，造成36死慘劇，是日本進入平成年代（1989年到2019年）以來最嚴重的殺人事件，今年7月18日將屆滿一年。

日本放送協會（NHK）、每日新聞報導，住在京都市中京區的21歲男子岸本福太，涉嫌在網路布告欄預告殺害「動物朋友」監督達紀，被警方以妨害業務等罪嫌逮捕。

東京都警視廳表示，岸本4月在網路布告欄發出預告，「要用刀殺死」達紀等文章，涉嫌以脅迫等方式妨害動畫製作公司業務，中斷約2週製作工作。達紀向警方報案後，警視廳不敢大意，開始追查發文源頭。

面對警方偵訊，岸本坦承說，「個人對監督有恨意，但實際上沒有打算傷害他」。

除預告殺害達紀的文章外，網路上還有「要拿刀刺殺」、「縱火殺死家人」等，針對動物朋友聲優（配音演員）石川由依，及另一間動畫製作公司的恐嚇威脅文章，警視廳研判有可能是岸本所為，正在進一步調查。