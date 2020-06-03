臉書投資印尼叫車平台Gojek　瞄準東南亞3000億美元互聯網商機

▲臉書投資叫車平台公司Gojek，將與總部位於新加坡的Grab競爭東南亞市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

看好東南亞互聯網市場的發展前景，Facebook（臉書）宣布投資印尼叫車平台Gojek，儘管外界尚不知其投資金額，但業內人士認為，此舉應是鎖定當地另一家叫車龍頭Grab，準備與其爭奪東南亞高達3000億美元的互聯網市場商機。



WhatsApp（Facebook子公司）的COO馬特·伊德瑪（Matt Idema）在其部落格中說：「WhatsApp能提供小型企業與客戶溝通並進行銷售，我們相信，與Gojek一起，我們可以將數百萬人帶入印尼參與正在發展中的數位經濟。」而被投資的Gojek拒絕透露臉書投資的規模。

另外，Gojek還表示，PayPal也與Facebook一起參加了這次的融資。Gojek指出，兩家美國科技巨頭以及其他投資者的投資將使Gojek在該地區的支付和金融服務更加完善。印度和印尼都有大量的人口上網，它們為像Facebook這樣的全球高科技公司提供了一個寶貴的機會，特別是通過知名的消息服務軟體WhatsApp，為微型、中小型企業擴展其商業服務。

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根據新加坡國有投資者淡馬錫和諮詢公司貝恩公司的報告，印尼的互聯網經濟是東南亞最大且增長最快的。報告稱，到2025年，它有望突破1300億美元，並將受益於數位支付的日益普及。到2025年，東南亞的整體互聯網產值預計高達3000億美元。

Gojek已經有許多知名的企業投資，包括谷歌、淡馬錫和中國科技巨頭騰訊。根據CB Insights的數據，這家印尼初投公司的估值為100億美元。報導指出，它在3月份籌集了12億美元的新資金。



該公司與總部位於新加坡的Grab競爭，業務涉及叫車、付款和送餐等領域。兩家公司均表示，他們的目標是成為該地區頂級的超級應用程式，將多個服務捆綁在一個應用程式中。



對Gojek的投資之前，臉書早在四月份向印度的Jio Platforms進行了57億美元的投資，該公司是印度集團Reliance Industries的子公司，該公司由億萬富翁Mukesh Ambani擁有。這項投資讓臉書獲得了Jio Platforms 9.99％的股份，在融資前的企業價值為659.5億美元。