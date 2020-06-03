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星展估台灣今年經濟成長率-1%　央行將再降息半碼！

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲在勞動市場惡化、中美關係緊張下，星展對於台灣2020全年經濟成長率預測值維持-1%。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，台灣開始推動防疫新生活，預計7日大解封，鬆綁經濟活動。不過，星展銀行今（3）日發布報告指出，在勞動市場惡化、中美關係日漸緊張下，為下半年經濟前景蒙上陰影，因此維持今年台灣經濟成長率-1%的預測，同時也預期央行6月理監事會將降息半碼。

整體來看，星展維持對台灣2020全年-1.0%、2021全年2.9%的經濟成長率預測，同時也預期央行將於6月理監事會會議宣布進一步降息，以因應日益負向的產出缺口與通縮風險。

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星展銀行今天發布「台灣：新冠病毒疫情產業影響面面觀」研究報告指出，在疫情對電子產業帶來正面挹注的同時，卻也為非電子類的製造業、零售業、餐飲業帶來負面影響，並對航空業、飯店業與旅遊業造成巨大衝擊。

星展銀行進一步分析，新冠肺炎疫情對台灣各產業帶來差異化影響，其中電子產業維持強勁的動能，到4月底為止，電子產品的出口和出口訂單仍保持雙位數的成長，其中又以電子零組件、資通訊產品為主要動能。

至於非電子產業則急遽惡化，像是塑膠、紡織、汽車等產業出口全面下滑，約有10%至30%的跌幅，而旅遊業、航空業等衝擊最大，衰退幅度逾50%。

不過，星展銀行表示，台灣預計6月7日開始解封，鬆綁各項社會活動，但勞動市場惡化與中美關係日益緊張，卻為下半年經濟前景蒙上陰影。

整體來看，星展維持對台灣2020全年-1.0%、2021全年2.9%的經濟成長率預測，同時也預期央行將於6月理監事會會議宣布進一步降息，重貼現率從目前的1.125%降至1.00%，以因應日益負向的產出缺口與通縮風險。

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