中國推港版國安法　美國務院更新香港旅遊警示：恐受進一步監控！

▲ 香港市民上街抗議港版國安法。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

中國強推「港版國安法」引發爭議。美國國務院今天更新香港旅遊警示，提醒民眾北京將在香港實施國安法，並警告旅居香港國人恐受到進一步監控，或面臨當局任意執法。

中國13屆全國人大代表會議5月28日以2878票贊成，1票反對、6票棄權，通過備受爭議「港版國安法」授權案。為了反制北京，美國總統川普5月29日大動作宣布，將著手撤銷香港在引渡條例、出口管制、旅遊及獨立關稅區地位等領域所享有的特殊待遇。

川普當時也透露，國務院將修正香港旅遊警示，以反映國人遭受中國國安機器監控、懲戒的危險升高。

The State Department has updated its Travel Advisory for Hong Kong. The Global Level 4 Health Advisory also remains in effect, which advises U.S. citizens avoid international travel. https://t.co/r2p2sunmIX pic.twitter.com/gibX3h6By4 — Travel - State Dept (@TravelGov) June 2, 2020

美國國務院今天隨即更新赴香港旅遊警示資訊，新增關於中國將實施「港版國安法」的提醒段落。國務院引述香港政府表示，該法立法目的是針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義，及外國或境外勢力干預香港內部事務等行為與活動。

國務院雖維持對香港的第2級「提高警覺」旅遊警示，但仍提醒旅居香港國人，可能會在當地受到進一步監控，或是面臨當局因維持治安以外目的任意執法。

國務院上一次更新香港旅遊警示資訊是在2月20日，當時是為了提醒國人，香港有傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，若前往當地旅遊應避免與病人接觸，或以未洗淨雙手觸碰口鼻或眼睛。（編輯：高照芬）