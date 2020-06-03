振興券3000元不夠　工商協進會理事長林伯豐：政府應視經濟情況「差別對待」

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

工商協進會今（3）日進行第25屆第9次理監事聯席會議，會前工商協進會理事長林伯豐接受採訪時表示，對於政府發放振興券給予正面肯定，雖然外界認為發放現金比較好，不過既然以振興券的方式發放，那就希望政府能夠盡快把相關配套做好，把振興做好。

林伯豐指出，振興券的發放日期壓在7月中似乎有點晚了，政府應該要盡快推動，且要盡可能的便民，像是偏遠地區的民眾應該可以由村里長幫忙發送，另外，也可利用財政部的APP讓民眾更加便捷使用，越方便越可以促進內需市場。

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針對這次發放額度3000元來看，林伯豐也說，這個金額對自身來說並不是大事，但對於貧困民眾或有需求的民眾來說3000元是少了點，政府應該要針對經濟能力差異這點進行「差別對待」，也就是說相對貧困的民眾政府應該要提高振興券額度，這樣才能有消費誘因。

至於振興券將帶來的效益，林伯豐則說並沒有像政府預估的那麼樂觀，主要是振興券要真正能被使用且帶動內需都還要看政府後續配套。

另外，針對中國大陸即將針對台商解除隔離措施，林伯豐對此表示贊成，目前台商協會確實有在跟中國大陸官方反映，看是否能解除部分省區的隔離措施，暫時也還未聽到確定消息，假設確定的話，台商應該就會盡快回到中國大陸上工，也能促進經濟成長。

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