基金資訊國家隊　最強投資理財資料庫一指搞定

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

境外基金多年來逐漸成為國人投資的主要標的，且投資金額逐步擴增，主管機關為保障投資人權益，於民國94年8月指定集保結算所建置「境外基金資訊觀測站」，境外基金相關投資人應知道的訊息，都可透過「境外基金資訊觀測站」查詢，主管機關也能即時掌握市場發展現況。

「境外基金資訊觀測站」自民國95年正式上線以來，廣受投資人喜愛，每月都有近萬人次點閱，所以在民國96年，主管機關再次指定集保結算所建置「期信基金資訊觀測站」，提供期信基金相關申報公告作業，為期信基金業者及投資人提供服務。另集保結算所為使投資人有更方便之網站查詢體驗，在107年整合境內基金資訊來源，推出全新版本的「基金資訊觀測站」，提供投資人可同時查詢市場上境內、外基金整體資訊，包括每月基金統計數據、基金基本資料、公開說明書、配息資訊等眾多基金投資之輔助文件，更進一步提供淨值漲跌幅資料排序，以及淺顯易懂的淨值走勢圖等，大幅提升搜尋基金資訊之效率及便利性。

近年來集保結算所秉持著「顧客導向」、「開放創新」與「平台經濟」3大服務創新理念為市場服務，推出以既有資料為基礎，應用金融科技與智能軟體工具，新增以不同面向查詢各檔基金之統計資訊，並整理現行各檔基金公告資訊，以視覺化圖形或多樣趨勢線的方式呈現市場統計資訊，提供投資人直覺式整合圖表，協助投資人觀察關鍵數字之趨勢變化，即時掌握基金市場動態。快速滿足投資人需要的自我理財資訊，確實發揮平台整合資訊之效益，成效良好並獲社會多方肯定。

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現在投資人透過手機上網越來越普及，因此，集保結算所在綠色環保考量下，花了兩年多研發創新的集保手機e存摺app，利用數位化及行動化的技術，提供投資人數位化證券存摺，取代紙本存摺。為了進一步提供手機摺加值服務，更朝向提供「全方位多元化的金融資產整合平台」努力，提供投資人一目了然的資產配置圖。投資人可由集保e存摺「我的資產」功能，查詢自己投資的基金部位，或「找基金」功能快速查詢境內基金淨值、基本資料等資訊，期透過優化投資人安全便捷之數位服務，提高基金市場資訊傳遞效率與透明度，有助整體產業正面發展。