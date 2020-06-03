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工研院發表「正壓式檢疫亭」　率先進駐台大新竹生醫園區分院、新竹馬偕

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▲工研院發表「正壓式檢疫亭」　率先進駐台大新竹生醫園區分院、新竹馬偕。（圖／工研院提供）

▲左起為工研院綠能所所長王人謙、副院長彭裕民、生醫所所長林啟萬。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（3）日發表「正壓式檢疫亭」，主要是與台大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作開發，具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色，特別是以台灣建置IC晶圓廠及光電廠無塵室的經驗，打造出潔淨度媲美外科手術室的全球最潔淨檢疫亭。

工研院副院長彭裕民表示，儘管台灣疫情穩定，但隨著未來陸續開放商務人士來台、解除邊境管制等措施，醫院長期仍有採檢需求，因此工研院以五大特色打造「正壓式檢疫亭」，守護第一線醫護人員。

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▲工研院發表「正壓式檢疫亭」　率先進駐台大新竹生醫園區分院、新竹馬偕。（圖／工研院提供）

▲台大醫院新竹生醫園區分院急診室醫師使用工研院正壓式檢疫亭。（圖／工研院提供）

彭裕民指出，首先是「安全設計」，檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受污染空氣進不去檢疫亭，醫護採檢零風險，只需戴口罩，無須全副武裝；第二是「採檢量高」，檢疫亭雙面設計，一小時至少可採12位，在疫情緊張時，一天可採檢數達240位，效率高過韓國平均70人次。

彭裕民進一步指出，第三是「節能舒適」，檢疫亭內裝設冷暖氣機，無論是酷暑或寒冬，24小時恆溫恆濕維持亭內舒適溫濕度，運用智慧節能科技，1天電費也不超過60元；第四是「獨立潔淨」，檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨，類似電話亭獨立設計還可減少相互感染疑慮；第五個特色是「組裝迅速」，檢疫亭組裝僅須2天，利於快速佈建。

彭裕民說明，建置一座正壓式檢疫亭需有跨領域的關鍵六大系統組件，大部分都來自台灣製造的供應鏈，若其他國家有需求，工研院也會將跨領域整合的防疫科技攜手產業輸出海外，發揮「Taiwan Helps, ITRI Helps」的精神。

▲工研院發表「正壓式檢疫亭」　率先進駐台大新竹生醫園區分院、新竹馬偕。（圖／工研院提供）

▲工研院正壓式檢疫亭的特色為獨立潔淨，潔淨度為Class 1000無塵室等級。（圖／工研院提供）

台大新竹生醫園區分院院長余忠仁說，正壓式檢疫亭能夠有效杜絕醫護人員與病患交叉感染風險，而且也不需再穿著全套式防護衣，省下耗時耗力的穿脫時間，讓醫護人員可以放心將手伸進病人口中取得咽喉檢體，甚至可近距離與患者進行問診等動作。

新竹馬偕醫院醫務部主任蔡維謀表示，工研院開發的正壓式檢疫亭，不只是從工程師角度出發，而是與第一線採檢醫生討論，蒐集採檢可能遭遇的問題後，找出解決方案融入設計當中，確保正壓式檢疫亭可以接地氣，符合實際採檢需求，讓醫師與受檢者可以在安全的空間進行採檢。

▲工研院發表「正壓式檢疫亭」　率先進駐台大新竹生醫園區分院、新竹馬偕。（圖／工研院提供）

▲台大生醫園區分院院長余忠仁。（圖／工研院提供）

工研院綠能與環境研究所所長王人謙表示，為了貼近醫療人員的需求，工研院研發團隊設計之初，召開臨床醫師專家會議，找出現行採撿的三大癥結，包括防護衣消耗大、風吹日曬雨淋不便、感染風險高。

王人謙指出，工研院從痛點出發，改良出具五大特色的正壓式檢疫亭，其中正壓設計及潔淨度，均需藉風機濾網組件發揮功效，關鍵在於要讓亭內正壓值、溫度控制、潔淨度、節能彼此不衝突，達成最佳化智慧調控，打造負壓隔離病房的經驗，建置溫度恆溫，維持正壓值得節能循環氣流比例。

▲工研院發表「正壓式檢疫亭」　率先進駐台大新竹生醫園區分院、新竹馬偕。（圖／工研院提供）

工研院正壓式檢疫亭內裝設冷暖氣機達到24小時恆溫恆濕。（圖／工研院提供）
 
工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬強調，正壓式檢疫亭目前已在台大新竹生醫分院、新竹馬偕醫院進駐，可替代原來的臨時檢疫所，其組裝迅速的特色，非常適合因應邊境篩檢能量快速建置，成為防疫守門員。

林啟萬說明，依現行邊境情境，人員入境後會進入篩檢站分流並確認身份、量體溫、詢問旅遊史、症狀，若有採檢需求，則進入檢疫亭採檢，未來搭配工研院的疫開罐達成採檢及檢測一條龍的模式，全程僅須1小時10分鐘就能完成，不但減少受測者等待與檢測時間，也讓醫療人員採檢更安全。

▲工研院發表「正壓式檢疫亭」　率先進駐台大新竹生醫園區分院、新竹馬偕。（圖／工研院提供）

▲新竹馬偕醫院急診室醫師使用工研院正壓式檢疫亭採檢。（圖／工研院提供）

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