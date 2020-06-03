法國人也怒了！巴黎2萬群眾上街反歧視「遭警噴催淚瓦斯」：難以呼吸

▲法國巴黎超過2萬名群眾和鎮暴警力發生衝突。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警官暴力壓頸跪地致死，示威活動不僅在全美各州遍地開花，如今怒火更飄洋過海，歐洲、澳洲、紐西蘭等地也出現民眾相挺，而法國巴黎更是有超過2萬名民眾走上街頭示威抗議。然而民眾過於激情，讓警方不得不使用催淚彈驅離，雙方爆發嚴重衝突。

根據《路透社》等外媒報導，巴黎超過2萬名群眾號召2日晚間走上街頭，除響應美國「佛洛伊德之死」外，更追悼當地2016年死於警方暴力執法的24歲非裔青年特拉奧雷（Adama Traore），不過由於法國仍處於防疫期間，遭警方以「不得超過10人以上群聚」為由禁止；約晚間9時30分，抗爭者開始在環城大道上對駐守的防暴警察丟擲物品、製造路障阻擋警方去路，甚至在街頭放火咆哮，多間商家因此緊急關閉，使警方噴灑催淚瓦斯、丟擲催淚彈、開槍示警驅離過激民眾，激情的怒火更延燒到南部城市馬賽。

▲法國巴黎群眾上街抗議，質疑警方針對非裔人士暴力執法。（圖／達志影像／美聯社）



▲法國巴黎群眾上街抗議，舉牌高呼「我難以呼吸」。（圖／達志影像／美聯社）

回顧2016年7月，當時年僅24歲的特拉奧雷在偵訊時被3名憲兵壓制後意外死亡，儘管屍體已解剖，死因仍未明瞭，使警方受群眾質疑是否濫用公權力。而對此，巴黎群眾在響應佛洛伊德之死時，紛紛舉起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）、「沒有正義，就沒有和平」（No Justice No Peace）、「我難以呼吸」（I can'tbreathe）等標語，表達和美國示威群眾相同的理念。

不少群眾激動透露，新冠肺炎肆虐期間，在許多中低收入戶所居住的社區內，發生不少警察施暴的案件，其中許多被害者幾乎是非裔人士。

對於民眾上街響應佛洛伊德之死，特拉奧雷的姐姐向群眾表示，「我們為佛洛伊德討公道，同時也為特拉奧雷，而這也是為我們每個人奮戰！」

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