怪男約女高中生旅館同住5晚　警追「空白16天」網友全歪樓

記者黃翊婷／綜合報導

埼玉縣岩槻署2日逮捕一名20歲的年輕男子，他透過網路邀請女高中生一起到旅館住5晚，沒想到一走就是16天，最後還直接丟下女方離開，直到旅館人員起疑報警，才揭穿這起奇怪的事件。由於日本媒體將這件事稱為「誘拐」，結果引發網友在文章底下留言熱議，討論男子的行為究竟算不算誘拐。

▲女學生答應男子的邀約，離家長達半個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據《埼玉新聞》報導，被逮的男子居無定所，自稱是一名上班族，上個月他透過網路聯繫一名住在愛知縣的女高中生，在明知對方仍未成年的狀況下，仍提出「一起去旅館住5晚吧」的邀約。

等到女學生同意之後，兩人相約5月17日在某車站會合，接著男子就把女學生帶到縣內各地的旅館入住。其中一間旅館的工作人員向警方表示，這對年輕男女入住後，男方在6月1日突然離開，留下女方一人，警覺事情不對勁，這才決定報警。

警方事後找到女學生，確認她平安無事，目前已經先行保護安置。涉案男子被捕後僅坦承的確有和未成年的女高中生一起行動，而這「空白的16天」究竟發生了什麼事，仍有待警方進一步調查釐清。

不過，日本網友們熱議的點不是案情本身，而是媒體稱這起事件為「誘拐案」，大家紛紛在新聞底下留言表示，女方都已經是高中生了，不可能沒有基本的判斷能力，因此不該稱為誘拐，反而應該查一查女方的家庭狀況，或許是有什麼原因讓她不得不離家長達半個月。