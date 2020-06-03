「兩新一重」商機現曙光！　瑞銀點名看好3大行業發展

▲中國兩會後，投資人關注後續布局方向，瑞銀也點名看好3大行業發展。（示意圖／記者任以芳攝）

記者紀佳妘／台北報導

中國在兩會上發布的財政支援規模，貼近市場預期，不過外界關注今年政府工作報告提出「兩新一重」的重點建設，也就是5G應用的新型基礎建設、新型城鎮化建設以及交通、水利等重大工程建設，瑞銀財富管理投資總監辦公室也看好3大行業發展。

中國兩會後，投資人關注後續布局方向，瑞銀財富管理投資總監辦公室點名看好3大行業發展，首先是「智能基建」，5G、新能源汽車、雲計算及資料中心等都是智慧基建的主要領域，並成為中國經濟長期發展的著力點，不止政策及公共資源助力新基建發展，民營企業也趕緊投資相關技術研發，結合形成更強的驅動力。

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瑞銀指出，3大電信運營商今年合共預算投資逾1,800億元於5G基建相關項目上，全國年末前建造及運營至少60萬個5G基站。即便在疫情之下，一季度已完成全年目標3分之1，但仍會關注美國擴大對華為及其他中資網路基建供應商的科技限制，對中國明年之後的5G中期發展部署構成風險。

第二為「醫療健康」，瑞銀表示，在疫情過後，兩會加強公共衛生體系建設的重要性，並表明要用好抗疫特別國債，加大疫苗、藥物及快速檢測技術研發投入等，因此認為醫療設備業受益於新醫院及緊急中心建造，並看好線上醫療平台、創新藥品製造業及市場領導者的前景。

最後在「大灣區」，瑞銀認為大灣區加快融合不單利於金融業，同時支持創新科技及戰略性新產業，而國家開發銀行已承諾為大灣區專案提供3,600億元融資。

瑞銀分析，隨著大灣區經濟不斷增長及發展，進一步拉動整個地區的消費及旅遊活動，澳門博彩業因此明顯受益。與此同時，由於跨境資本流通增加，加上中概股可能回流香港二次上市，鞏固香港作為國際金融中心的地位。