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小三一發就中！囂張帶女兒讀附近幼兒園示威　婆婆全知情正宮崩潰

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▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲小三嬌喊：一發就中！囂張帶女兒「讀附近幼兒園」示威。示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

文／CTWANT

台北一名魏姓丈夫與楊姓女子發生婚外情，還生下一女；最離譜的是，小三居然還以女友之姿與男方家人聚餐等等，關係極為密切，因此被吳姓元配怒告。台北地院審理後認為，楊女侵害到吳女的配偶權，因此判她須賠償吳女80萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，吳女2016年發現魏姓丈夫性情大變，為了維護家庭完整、改善夫妻之間的關係，因此積極求助婚姻諮商，沒想到對方卻頻頻推辭。直到2018年5月，吳女發現，丈夫竟與楊女在商談家務事的場合狀似親密，才知道原來他們早已親密交往多時，還發生多次性關係，甚至產下一女。

吳女哭訴，事件爆發後，楊女更故意把女兒的幼兒園改遷至婆家附近就讀，並以魏男女友之姿出雙入對，與男方家人密切互動，顯然婆婆、公公等家人早已知情；種種一切造成她與孩子精神上有莫大痛苦，因此決定提告。對此楊姓小三表示，沒有與魏男交往，只是不小心喝醉酒才發生關係，沒想到一次就懷孕。

法官審理後認為，魏男與楊女產下一女，且雙方在此後互動仍密切，因此認定2人嚴重侵害到吳女的配偶權，判須連帶賠償吳女80萬元，全案仍可上訴。

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