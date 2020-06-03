中衛口罩首波開賣大當機！Yahoo購物中心「9分鐘完售」

▲中衛口罩秒殺。（圖／翻攝Yahoo購物中心）



記者黃可昀／綜合報導

Yahoo奇摩購物中心今（6/3）上午10點開賣中衛醫療口罩，首波數量突破萬片。口罩10點一上架網站就隨即呈現當機狀態，接著點選品項會顯示網頁錯誤的畫面，可見有大量買家同時湧入造成系統卡頓。10點9分再度點選網頁已完售。

據了解，Yahoo奇摩購物中心6/2晚間10點就已經搶先販售，使用「加價購」的方式限量釋出，今天正式開賣的口罩款式多了一種「櫻桃紅」顏色，目前平面款有櫻花粉、深丹寧及櫻桃紅3種顏色，單盒50入售價300元，另外還有酷黑色的立體款，單盒售價499元，每人只限購1盒。

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以下為各大平台中衛口罩發售時間：

Yahoo奇摩購物中心上午10點（已完售）

東森購物網下午：有深丹寧、櫻桃紅2色可選，一盒50片售價300元，每人限購2盒。配送方式採取24小時快速到貨，下單隔天即可收到口罩。

博客來上午11點：平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片699元。以上每款式限購1盒，每人最多可一次購入4盒。

PChome 24h下午：平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元，每人限購2盒；立體款為酷黑色，一盒50片499元，每人限購1盒。

momo購物晚間8點：平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片699元，不分平面或立體款均限購1盒。

▼網頁當掉。（圖／翻攝Yahoo購物中心）

