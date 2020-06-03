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納諾-KY旗下諾康生醫發表「天然抗菌液」搶市　董座呂鴻圖：今年力拚轉虧為盈

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▲納諾-KY,諾康生醫,OH Trust歐舒特,天然抗菌液,呂鴻圖。（圖／記者姚惠茹攝）

▲納諾-KY董事長呂鴻圖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

納諾-KY（6495）旗下諾康生醫發表「OH Trust歐舒特」，主打市售唯一天然抗菌液，董事長呂鴻圖表示，OH Trust歐舒特已接獲海外大單，再加上接到台電脫硫廢水的案子，今年營運可望轉虧為盈。

呂鴻圖表示，納諾原本是從事納米鑽石微粉的製作、純化、分級以及材料的開發應用、高導熱系數塑料研發生產、先進雷射加工技術、環保廢水處理等一系列的新材料及新技術，現在將奈米技術應用在抗菌液開發OH Trust歐舒特，預期從今年下半年開始就可望貢獻營收佔比達30%。

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呂鴻圖指出，OH Trust歐舒特使用超純水作為原材料，運用奈米技術製成富含氫氧離子，並把水分子和水分子團分解再組合，可以讓接觸到病菌裡的蛋白質成分時，產生變質沉澱反應或水解，破壞病菌來達到抗菌效果，主打為市售中唯一天然無化學添加的抗菌液。

呂鴻圖進一步指出，OH Trust歐舒特在台灣鎖定醫院、坐月子中心、飛機等銷售重點，後續將會推出加濕器和手持加濕器搭配，由於擁有無味、無刺激、無過敏又不傷肌膚的特性，因此將以婦幼產品為主打對象，為防疫做好有效的抗菌消毒。

▲納諾-KY,諾康生醫,OH Trust歐舒特,天然抗菌液,呂鴻圖。（圖／記者姚惠茹攝）

▲納諾-KY旗下諾康生醫發表OH Trust歐舒特天然抗菌液。（圖／記者姚惠茹攝）

海外布局方面，呂鴻圖說明，OH Trust歐舒特鎖定美國、中國大陸、日本市場，目前在美國已經通過FDA，並送日本做新冠肺炎病毒的臨床試驗，後續再把OH Trust歐舒特和加濕器送美國EUA(緊急使用授權)，搶攻美國市場大餅，至於中國大陸則已經擁有醫療械字號認證，並接獲大型訂單。

產能布局方面，呂鴻圖補充，目前高雄路竹廠的產能達10萬噸、江蘇昆山廠產能達50萬噸，未來將會著重在美國市場，因此預計在華盛頓蓋廠，並等到日本完成臨床測試就會將設備送到美國，預計最快今年9月就可以投產。

展望營運，呂鴻圖表示，OH Trust歐舒特已接獲中國大陸的訂單，再加上納諾在環保廢水處理方面，以俄羅斯真空蒸餾技術可做到脫硫廢水處理，並已透過公開招標接獲台電廢水處理的項目，還有中國大陸也正在洽談相關合作，真正將廢水處理達到自來水的等級，可望挹注營運轉虧為盈。

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