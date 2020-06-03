交友軟體約妹「愛的合體」完事卻殺人　24歲男向警自首：快來射殺我

▲男子殺害透過Tinder結識的女網友被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州近來發生一起駭人命案，一名男子透過交友軟體Tinder結識一名女子，卻在相識幾小時內殘忍把人殺害，以一把小刀狂攻擊對方5至10幾刀，活活把人捅死後還主動打電話自首，希望警方過來射殺他。

事件上月24日發生在雷頓市(Layton)，警方凌晨3時20分突然接到報案，24歲男子韓薩克(Ethan Robert Hunsaker)表示，他在北里德大街(North Reid Avenue)一處房屋內殺害一名女子，可是他完全不認識對方，是6小時前透過Tinder認識。

警方趕到現場後果然發現一名女子的遺體，身分為25歲女子布萊克(Ashlyn Black)，其身上有著多處刀傷，被人發現時已經死亡。法庭資料顯示，韓薩克當晚約布萊克到他家中，2人發生性愛後，韓薩克突然緊緊勒住對方脖子，後來再用小刀將人砍死，「這是一場十分正常的約會，死者沒有做任何事情觸怒兇手」。

韓薩克被診斷出患有精神疾病，還透露自己時常出現想殺人以及綁架他人的想法，目前依一級謀殺罪被拘留在戴維斯郡(Davis County)監獄中，本案預計於16日再次開庭。

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