她買彩券「中頭獎1200萬」　男友幫領獎...竟直接捲款落跑！

▲中了頭獎，你（妳）會與另一伴分享嗎？（圖／達志影像／示意圖）

實習記者陳妙津／綜合報導

考驗人性！泰國一名女子今年1月初買了一張彩券後，讓男友幫忙保管，沒想到2月開獎時，男友告訴她彩券喜獲頭獎，中了1200萬泰銖(約新台幣1136萬元)，並稱要幫忙兌獎，沒想到之後與她交往2年的男友僅匯了40萬泰銖（約新台幣40萬元）給她便捲款消失，讓她愛情與錢財兩空。

據泰媒報導，45歲的女子娜塔南和男友瓦拉育已經同居2年，2人感情非常要好。今年1月初，娜塔南到某間寺廟購買了一張彩券後便交給男友瓦拉育保管，2月1日開獎後，男友告訴她中了頭獎1200萬泰銖，讓娜塔南開心極了，想領到彩金後，便能與男友瓦拉育一起過上幸福的生活，殊不知瓦拉育見財起異心，領到獎金後只匯了40萬泰銖給她還債，並帶著其他的1160萬直接落跑，音訊全無。

▲45歲的娜塔南人財兩失，怒而到警局控告男友侵占資產。（圖／翻攝自thairath.co.th，下同）

娜塔南在失望憤怒下，決定在1日偕律師向警方報案，希望能追回這筆款項，並控告瓦拉育侵占私人資產，未來15天將進入調解程序，除了要確認雙方的關係外，也讓瓦拉育有申訴的機會，若調解不成才會走上法院一途。

不過調解會主席也表示，雖然彩券是娜塔南買的，但因為兩人已同居兩年多，若有其中一方突出同居證據，那彩券便會被視為男女雙方共同資產，需對半平分。