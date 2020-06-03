科學家發現地球最乾淨空氣！「南冰洋大氣層」無人類活動懸浮微粒

▲南冰洋上方大氣層成地球最後淨土。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

地球上不少國家都深受空汙所苦，不過最近有科學家聲稱，發現了南冰洋上空的空氣不受人類活動影響所污染，純淨無瑕，可以說是地球上僅存的一塊淨土。據世衛組織數據顯示，隨著人類文明越來越繁盛，空氣汙染已成為全球性公共衛生危機，增加人們罹患心臟病、中風及肺癌呃風險，每年更造成700萬人死亡。

據CNN報導，科羅拉多州立大學（Colorado State University）的研究團隊在針對南冰洋生物氣膠的首次研究中，利用空氣中的細菌作為檢驗，已推斷大氣構成成分與來源，結果發現南冰洋上空的空氣受人類汙染影響最小，因人類所用的化石燃料、作物種植、化肥生產及廢水處理等所產生的氣膠微粒，沒有進入該區域大氣層中，讓這塊區域得以包池最乾淨的原始樣貌。

科學家希爾表示，「氣膠與海洋生物的生存密切相關，但南極洲似乎受到影響極小，總體而言，研究表明該區域是地球上受人類活動影響最小的的少數地區之一。」

世界衛生組織指出，生活在有空汙城市或地區的人們有8成以上，暴露在遠高於世衛標準的空汙中，其中又以低收入、中等收入國家的空氣汙染尤為嚴重。而正如大部分研究表明的那樣，空氣汙染會跨越地理邊界，可影響到遠距發源地數百英里的地區。