哪個星座是投資高手？金牛座奪冠　固定星座很厲害

▲一銀依據過去六個月投資情形進行大數據分析，金牛座投資勝率最高，投資高手當之無愧。（圖／123rf）

記者吳靜君／台北報導

為了增添數位帳戶的理財樂趣，第一銀行iLEO APP推出2.0版基金升級，增加星座投資等功能、提升客戶體驗；一銀依據過去六個月客戶投資情況進行大數據分析，五月份投資勝率最高的為金牛座、巨蟹座與獅子座，前三名中固定星座就包辦兩名。

一銀表示，iLEO APP推出2.0升級版基金功能，持續升級客戶體驗，增加了星座投資、追蹤清單、更多基金查詢與停利/停損通知設定，其中最吸睛、詢問度最高的莫過於金融業首創的「星座投資」功能。

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一銀表示，星座投資是利用大數據技術，分析六個月內顧客基金的承作行為，並且計算各星座投資人的投資勝率以及投資人最愛前五名基金，供使用者參考。依據統計，五月份投資勝率最高的前三名星座為，金牛座、巨蟹座、獅子座，其中固定星座在前三名中就囊括兩名，符合固定星座沉穩務實的性格，對投資理財頗有一套。

第一銀行表示，近期市場受新冠肺炎（COVID-19）疫情及中美貿易戰影響，投資市場波動劇烈，採取定期(不)定額具有分時擇點的特點，可以有效分散風險，把握低點進場布局，讓自己晉升贏家之列。

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▼第一銀行iLEO APP星座投資功能。（圖／一銀提供）