6歲童慘跌入馬桶！糞水中溺斃「尖叫沒人回」　爸淚：他3歲就自己上廁所

▲一名男童不慎跌入馬桶,在糞水中溺斃身亡。(示意圖/記者孫于珊攝)

記者康心禹/綜合報導

東歐國家摩爾多瓦(Moldova)的中部城市欣切斯提(Hincesti)近日發生一起案件,6歲的男童奧西喬克(Beniamin Osipciuc)日前突然失蹤。在大批警力搜索2天之後,竟在奧西喬克家院子廁所的糞坑裡發現他的屍體。警方認為奧西喬克是上廁所時不慎跌入馬桶,在糞水中溺斃身亡。

綜合英國《鏡報》、《每日郵報》報導,事件發生在5月26日的下午,6歲男孩奧西喬克當時原本與14的姐姐及9歲的哥哥在家中。由於哥哥姐姐專注於寫作業,過了一陣子之後才發現奧西喬克失蹤了,於是趕緊通知了當時正在工作的父母。

一家人四處尋找後都沒有發現奧西喬克的身影,只好報警求助。在接下來的兩天裡,超過1000名警察和志願者一起前往附近小鎮及郊區尋找奧西喬克,但一直未尋獲相關線索,於是警察決定仔細搜查奧西喬克的家中及外面庭院。

